Wysoki cholesterol - cichy zabójca

Podwyższony poziom cholesterolu (hipercholesterolemia) jest często nazywany "cichym zabójcą", ponieważ przez długi czas może nie dawać objawów. A ten stan prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, m.in. do miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

Szacuje się, że wysoki cholesterol może dotyczyć nawet połowy populacji Polski, u osób starszych ten odsetek może wynosić nawet 80 proc.

Nagromadzenie zbyt dużej ilości cholesterolu w krwi może prowadzić do choroby tętnic obwodowych (peripheral arterial disease - PAD). Dotyczy to głównie kończyn dolnych, dlatego też pierwszymi objawami schorzenia mogą być "bolesne skurcze mięśni bioder, ud lub łydek", jak wymienia amerykańskie Cardiovascular Labs of America.

Według CLA nawet nawet czynności o niskiej intensywności, takie jak chodzenie lub wchodzenie po schodach, mogą wywoływać wspomniane bolesne skurcze.

Wysoki cholesterol objawia się na nogach

Jak zaznacza dr Sunjay Wagle z CLA trzeba zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. - Nasze ciało jest niezwykle inteligentne. Musimy słuchać naszych nóg. Jeśli odczuwasz ból nogi podczas chodzenia, ale ustępuje on po odpoczynku, należy porozmawiać z lekarzem - mówi w rozmowie z brytyjskim Expressem.

- Jeśli czujesz, że masz ciężkie nogi albo pojawiają się nagłe bolesne napięcia mięśni, to jest to poważny sygnał ostrzegawczy - dodaje.

PAD (choroba tętnic obwodowych) - inne objawy

Objawów PAD może być wiele. Najczęstsze z nich to:

drętwienie lub osłabienie nóg,

słaby puls w nogach,

uczucie zimna w dolnej części nogi lub w stopie,

zmiana koloru lub błyszcząca skóra na nogach,

wolniejszy wzrost i kruchość paznokci,

trudności w gojeniu się ran na palcach, stopach lub nogach,

ból ramion podczas wykonywania czynności jak m.in. pisanie, robienie na drutach czy inne prace manualne,

zaburzenia erekcji,

wypadanie włosów lub wolniejszy wzrost włosów na nogach.

PAD - jak zmniejszyć ryzyko?

Kluczem do zmniejszenia ryzyka wystąpienia PAD jest kontrolowanie poziomu cholesterolu i innych markerów chorób sercowo-naczyniowych. Aby sprawdzić poziom cholesterolu, konieczne jest wykonanie badań.

Poziom cholesterolu jest związany przede wszystkim z trybem życia i dietą. Jak widać, wiele zależy od nas samych. Co należy robić, aby uniknąć hipercholesterolemia? Najważniejsze elementy profilaktyki to: