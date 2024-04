Szczepionki ratują życie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy na stronie poświęconej szczepieniom informuje, że w dniach 21 – 27 kwietnia w Europejskim Regionie WHO obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień 2024.

Inicjatywie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia. Celem wydarzenia jest "zwiększenie świadomości społecznej na temat szczepień oraz podkreślanie ich znaczenia w ochronie naszego zdrowia na każdym etapie życia"

Jak podkreśla NIZP, szczepienia chronią nas na wiele sposobów:

ratują życie,

chronią przed chorobami zakaźnymi oraz ich powikłaniami,

chronią przed chorobami nowotworowymi,

ograniczają antybiotykooporność i zużycie antybiotyków.

O szczepieniach powinni pamiętać nie tylko rodzice troszczący się o zdrowie swoich dzieci, ale również dorośli i osoby starsze, w zależności od uprawianego zawodu czy stylu życia. Szczepienia odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu naszego zdrowia i zdrowia naszych bliskich, są fundamentem dobrego zdrowia, podobnie jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i regularne badania kontrolne.

O szczepieniach z wiarygodnych źródeł

Zdaniem WHO z każdym rokiem rośnie liczba osób z różnymi chorobami przewlekłymi, społeczeństwo się starzeje, przybywa osób chorujących na cukrzycę, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby układu oddechowego, wątroby lub nerek. Szczepienia osób z chorobami przewlekłymi mogą przyczynić się do poprawy jakości ich życia, poprzez zapobiegnięcie chorobie zakaźnej oraz uniknięcie związanych z nią ciężkich powikłań, a w konsekwencji utrzymanie lepszego stanu zdrowia i większej aktywności życiowej.

Nowoczesna medycyna i ogromna wiedza na temat szczepień dorosłych pokazują, że są one tak samo ważnym elementem zdrowego stylu życia, jak dieta, regularny sen, ruch, czy unikanie stresu. W świadomości utrwala się coraz więcej szczepień przeciwko różnym chorobom. Do niedawna mówiło się o szczepionkach przeciw grypie i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Ostatnio do tej listy doszły nowe możliwości ochrony, czyli szczepienia przeciw krztuścowi, pneumokokom, COVID-19, półpaścowi czy syncytialnemu wirusowi brodawczaka (RSV).

Europejski Tydzień Szczepień ma na celu promowanie znaczenie szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym, poprawę sprawiedliwego dostępu do szczepionek w ramach Europejskiego Programu Szczepień do 2030 roku i przeciwdziałanie skutkom spadku stanu zaszczepienia w rutynowych szczepieniach dzieci i młodzieży w związku z pandemią COVID-19

WHO podkreśla, jak ważne jest, aby informacje na temat szczepień i szczepionek czerpać z wiarygodnych źródeł, tj. od pracowników, ochrony zdrowia, lokalnych instytucji sanitarnych, instytucji ochrony zdrowia oraz członków sieci Vaccine Safety Net (polskim członkiem sieci VSN jest strona NIZP-PZH Szczepienia.info).