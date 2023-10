Cukrzyca to bardzo niebezpieczna choroba. Nieleczona może doprowadzić do poważnych spustoszeń w naszym ciele. Bardzo wiele osób żyje z cukrzycą, nie mając nawet świadomości choroby. Na co należy zwracać uwagę? Oto kilka nieoczywistych sygnałów.

Cukrzyca - podstępna choroba

Cukrzyca - mniej typowe objawy

Cukrzyca - najpoważniejsze sygnały rozwijającej się choroby Cukrzyca - podstępna choroba Reklama Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna, polegająca na podwyższonym poziomie glukozy w krwi. Nieleczona lub nieodpowiednio leczona uszkadza oczy, nerki, serce, naczynia krwionośne i układ nerwowy. Może doprowadzić do poważnych powikłań i innych schorzeń, jak m.in. retinopatia cukrzycowa, neuropatia, niewydolność nerek, choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, zawał serca czy problemy z dziąsłami i zębami. Na całym świecie na cukrzycę choruje niemal 500 mln osób. Liczba chorych w Polsce to około 3 mln, 10 proc. z nich zmaga się z cukrzycą typu 1, insulinozależną, nieodwracalną postacią choroby. Reklama Do tego trzeba doliczyć sporą grupę osób nieświadomych swojej choroby. Cukrzyca, szczególnie typu 2, przez długi czas może się rozwijać, nie dając objawów, nie zawsze też sygnały postępującej choroby są właściwie rozpoznawane przez chorego. Cukrzyca - mniej typowe objawy Choroba może się manifestować w wielu obszarach naszego ciała. Sygnały te nie wydają się niepokojące, często chory może to wiązać ze zmęczeniem czy chwilową niedyspozycją. Oto mniej oczywiste objawy cukrzycy: problemy ze skórą - nadmiar glukozy w krwi sprawia, że zaburzona jest praca układu odpornościowego, a także gospodarka lipidowa, co może się objawiać suchością, swędzeniem skóry, pojawianiem się ciemnych plam, a także większą podatnością na infekcje grzybicze i bakteryjne,

nadmiar glukozy w krwi sprawia, że zaburzona jest praca układu odpornościowego, a także gospodarka lipidowa, co może się objawiać problemy z widzeniem - rozwijająca się cukrzyca niekorzystnie wpływa na naczynia krwionośne w oczach i prowadzi do uszkodzenia siatkówki, co może się przejawiać nieostrym czy rozmazanym obrazem,

- rozwijająca się cukrzyca niekorzystnie wpływa na naczynia krwionośne w oczach i prowadzi do uszkodzenia siatkówki, co może się przejawiać owocowy lub kwaśny oddech - to oznaka kwasicy ketonowej, do której dochodzi w sytuacji gdy organizm nie jest w stanie pozyskać energii z glukozy (bo nie została uwolniona z krwi do komórek), więc pobiera ją z komórek tłuszczowych,

- to oznaka kwasicy ketonowej, do której dochodzi w sytuacji gdy organizm nie jest w stanie pozyskać energii z glukozy (bo nie została uwolniona z krwi do komórek), więc pobiera ją z komórek tłuszczowych, trudniej gojące się rany - zaburzenia krążenia krwi, osłabienie układu odpornościowego i uszkodzenie nerwów sprawia, że proces gojenia się ran jest utrudniony i długotrwały,

zaburzenia krążenia krwi, osłabienie układu odpornościowego i uszkodzenie nerwów sprawia, że proces gojenia się ran jest utrudniony i długotrwały, problem z erekcją - pogorszenie krążenia krwi u osób chorych na cukrzycę, a także osłabienie układu nerwowego, wpływa też na trudności z osiągnięciem i utrzymaniem erekcji. Dwa leki na cukrzycę znikną z listy refundacyjnej Zobacz również Cukrzyca - najpoważniejsze sygnały rozwijającej się choroby Warto na koniec wspomnieć o najbardziej typowych objawach cukrzycy, które powinny skłonić do jak najszybszej wizyty u lekarza. To wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, zmęczenie, osłabienie i utrata masy ciała. Adrian Dąbek Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję