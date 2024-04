Migotanie przedsionków występuje coraz częściej

Migotanie przedsionków to jedno z najczęściej występujących schorzeń serca. Należy do tachyarytmii, czyli zaburzeń rytmu serca, w tym przypadku polegającym na zbyt szybkim rytmie. Może prowadzić do niewydolności serca i udaru mózgu. Uważane jest za tzw. cichego zabójcę, ponieważ nie zawsze pojawiają się objawy lub są one niespecyficzne.

Nie jest znana dokładna przyczyna powstawania migotania przedsionków, wiadomo natomiast, że ryzyko wzrasta z wiekiem. Czynnikami ryzyka są też nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność nerek, choroby układu oddechowego, otyłość, palenie papierosów i picie alkoholu, a także uwarunkowania genetyczne.

Niepokojące jest to, że liczba osób z tym schorzeniem cały czas rośnie. Potwierdzają to niedawne badania przeprowadzone przez duńskich naukowców z Uniwersytetu w Aalborgu. Przeanalizowali dane ponad 3,5 mln Duńczyków w wieku powyżej 45 lat, którzy nie mieli migotania przedsionków. W ciągu 23 lat obserwacji odkryli, że u ponad 360 tys. osób pojawiło się to schorzenie.

Porównali wskaźniki z dwóch okresów: z lat 2000-2010 oraz 2011-2022 r. i oszacowali ryzyko wystąpienia migotania przedsionków w ciągu całego życia w tym pierwszym okresie na 24 proc., a w drugim na 31 proc.

Polscy lekarze również alarmują, że coraz więcej osób zmaga się z tym schorzeniem. Obecnie może to być 700 tys. osób.

Duńskie badanie wykazało także, że najczęstszym powikłaniem migotania przedsionków jest niewydolność serca, dotyczy nawet 41 proc. W przypadku udaru mózgu było to 21 proc., a zawału serca 12 proc. Oznacza to, że u dwóch na pięciu pacjentów cierpiących na migotanie przedsionków prawdopodobnie wystąpi niewydolność serca, a jedna na pięć osób dozna udaru.

Trzeba zmniejszyć ryzyko

Wyniki badań Duńczyków zostały opublikowane na łamach British Medical Journal. "Nasza nowatorska ocena ilościowa długoterminowych konsekwencji migotania przedsionków wskazuje na krytyczną potrzebę opracowania terapii jeszcze bardziej zmniejszających ryzyko udaru, a także strategii zapobiegania niewydolności serca u pacjentów z migotaniem przedsionków" - napisali autorzy w podsumowaniu.

Ich zdaniem najnowsze wytyczne dotyczące profilaktyki "muszą lepiej odzwierciedlać potrzeby rzeczywistej populacji osób chorych na migotanie przedsionków"

"Nasze ogólnokrajowe badanie pokazuje, że ryzyko migotania przedsionków w ciągu ostatnich dwóch dekad wzrosło z jednej na cztery osoby do jednej na trzy" - podsumowują.

Migotanie przedsionków - objawy

Najbardziej charakterystycznym objawem migotania przedsionków jest kołatanie serca. Jak opisuje to brytyjska National Health Service, "wtedy wydaje się, że serce łomocze, trzepocze lub bije nieregularnie, przez kilka sekund, a nawet kilka minut”. Oprócz nieregularnego bicia serca może też dochodzić do jego przyspieszenia - do rytmu powyżej 100 uderzeń na minutę.

– Migotanie przedsionków cechuje się nierównym biciem serca. To jest całkowicie bezwładny rytm, między kolejnymi uderzeniami serca są różne odstępy. Dodatkowo w trakcie migotania przedsionków mamy zdecydowanie mniejszą tolerancję wysiłku, łatwiej się męczymy i trudność zaczynają nam sprawiać codzienne czynności, które dotąd nie były żadnym problemem – mówił prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, kardiolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

– Część pacjentów nie jest w ogóle świadomych, że ma migotanie przedsionków, bo to jest taka arytmia, która czasami nie daje objawów. Szczególnie u osób, które poza tą arytmią mają zdrowe serce – podkreślał kardiolog.

Inne objawy migotania przedsionków:

ból w klatce piersiowej,

szybsze męczenie się,

pogorszenie wydolności,

duszności,

omdlenia i zasłabnięcia,

zawroty głowy,

pulsowanie w uszach.

Jeżeli doświadczasz tych dolegliwości, zwłaszcza jeżeli się powtarzają, to warto skonsultować się z lekarzem.