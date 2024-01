Ciało człowieka składa się głównie z wody. Odgrywa ona ważną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu począwszy od regulacji temperatury ciała po umożliwianie właściwej pracy stawów i ochronę narządów oraz tkanek. Co więcej, liczne badania wskazuję, że ludzie, którzy mają odpowiedni poziom nawodnienia są mniej narażeni na oznaki starzenia się, a nawet na choroby przewlekłe. Ile wody należy pić dziennie?

Ile wody należy pić dziennie?

Większość osób sądzi, że dziennie powinno się wypijać od 1,5 do 2 litrów wody. W rzeczywistości jednak organizm może potrzebować więcej wody. Zapotrzebowania na wodę zależy bowiem od takich czynników jak masa ciała, aktywność czy… pogoda.

Gdy na zewnątrz jest cieplej organizm potrzebuje więcej wody. Dlatego dobrze jest pamiętać, że przedział od 1,5 do 2 litrów wody dziennie to jedynie punkt wyjścia do odpowiedniego nawodnienia.

Zalecenia dotyczące ilości spożywanej wody różnią się także w zależności od wieku, płci i poziomu aktywności, a także okoliczności życiowych. Gdy dana osoba zamieszkuje tereny o gorącym klimacie, uprawia dużo sportu, jest w ciąży lub karmi piersią – wówczas będzie potrzebowała więcej wody niż inny przeciętny dorosły.

Według Institute of Medicine of the National Academies, dzienne zalecenie dotyczące picia wody waha się od 2,7 do 3,7 litra. Warto jednak zaznaczyć, że w tej wartości została uwzględniona również woda pochodząca z innych napojów oraz z pożywienia. Wśród produktów nawadniających, które mogą pomóc uzupełnić dzienne spożycie wody są m.in. seler, pomarańcze, truskawki, arbuz i ogórki.

Picie wody. Co za dużo, to niezdrowo

Z ilością wody można przesadzić, zarówno jeśli chodzi o niedobór, jak i nadmiar. Zbyt duża ilość wody lub innych płynów może wywołać hiponatremię określaną również jako zatrucie wodą. Wówczas organizm doświadcza braku równowagi elektrolitów. Gdy poziom wody w organizmie wzrasta, komórki puchną i organizm nie jest w stanie skutecznie regulować stężenia elektrolitów.

Wśród potencjalnych skutków picia zbyt dużej ilości wody są również m.in. objawy neurologiczne prowadzące bólu głowy, nudności, wymiotów, drgawek, dezorientacji, a nawet śpiączki. Nadmiar wody może także powodować problemy z układem pokarmowym, sercem (wywołując np. tachykardię), a także uszkodzenie nerek.