Wielkanoc to czas rodzinnego świętowania, którego spora część odbywa się przy stole. W tym czasie w polskich domach pojawiają się tradycyjne potrawy, jak: żurek z białą kiełbasą, sałatka warzywna z majonezem, wędliny, a także słodkie wypieki - mazurki i baby wielkanocne. Wielkanoc to czas, który nie sprzyja odchudzaniu, więc utrzymanie diety może być trudne, ale można zapobiec przybraniu na wadze. Jak to zrobić? Warto trzymać się czterech kluczowych zasad.

Jak nie przytyć w Wielkanoc?

Wielkanocne potrawy to tradycyjne polskie przysmaki, którym trudno się oprzeć. Niestety wśród wielkanocnych pyszności nie brakuje wysokokalorycznych i wysokotłuszczowych dań, które nie służą naszej sylwetce. Z drugiej strony, Wielkanoc jest tylko raz w roku, więc nie warto odmawiać sobie jej celebrowania. Należy jednak świętować z głową, by po kilku dniach przy stole, nie zaskoczył nas wynik na wadze. Przygotuj się mentalnie, że będziesz wystawiony na wiele pokus, więc potrzebna będzie silna wola, by im nie ulec. A przede wszystkim, trzymaj się pięciu najważniejszych zasad, które pozwolą ci nie przybrać na wadze w święta.

Reklama

Dietetyczne wersje potraw wielkanocnych

Reklama

Jeśli organizujesz Wielkanoc we własnym domu, możesz przygotować dietetyczne warianty wielkanocnych potraw. Do sałatki jarzynowej - zamiast wyłącznie majonezu - dodaj jogurt z dodatkiem majonezu lub musztardy. Żurek możesz ugotować na wywarze warzywnym, a do jego zagęszczenia dodać jogurt naturalny zamiast śmietany. Dobry pomysłem będzie również przygotowanie lekkiego pasztetu wegańskiego, np. z fasoli lub soczewicy.

Jedz wszystko, ale w małych porcjach

Święta to nie czas, by odmawiać sobie przyjemności z jedzenia. Po pierwsze, będzie to trudne, po drugie - nawet jeśli ci się to uda, niewykluczone, że po Wielkanocy dopadnie cię napad objadania, by zrekompensować niezaspokojone łaknienie. Na czas świąt dobrze dać sobie dyspensę, ale podejść do sprawy z głową. Próbuj wszystkiego, ale w małych porcjach. To złota zasada, która zawsze się sprawdza. Będziesz mieć przyjemność z jedzenia tradycyjnych potraw, a jednocześnie nie będziesz się objadać. A zatem jeśli kiełbasa, to jedna, jeśli kawałek mazurka - to tylko jeden.

Pij wodę przed posiłkiem

Picie wody przed posiłkami to zasada, którą warto stosować zawsze, nie tylko w czasie świąt. Pomaga to nie tylko utrzymywać odpowiedni poziom nawodnienia organizmu, ale również usprawnia metabolizm oraz zmniejsza poczucie głodu. Wypicie szklanki wody na około 15 minut przed posiłkiem, może spowodować, że przy stole zjesz znacznie mniejszą porcję.

Ruszaj się

Aby nie przytyć w Wielkanoc, ważne jest nie tylko ograniczenie spożycia pokarmów, ale również aktywność fizyczna. Po obfitym śniadaniu lub obiedzie, zaproponuj rodzinie wspólny spacer. To najlepszy sposób na przyspieszenie metabolizmu, a także dotlenienie się i spędzenie jakościowego czasu z bliskimi. A zatem, w święta nie siedź tylko przy stole, ruszaj się!

Unikaj alkoholu

Obfite, wysokokaloryczne i tłuste posiłki w połączeniu z alkoholem to wyjątkowo niekorzystne połączenie. Alkohol to nie tylko tzw. puste kalorie, ale również powód, że często jemy więcej niż pierwotnie zakładaliśmy. Nie tylko zwiększa apetyt, ale również sprzyja dłuższemu siedzeniu przy stole, a więc sięganiu po kolejne porcje jedzenia. Jeśli już chcesz celebrowanie spotkanie rodzinne trunkiem, sięgnij po symboliczny kieliszek czerwonego wina.