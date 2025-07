Po zimnych dniach jesteśmy spragnieni słońca. Chętnie wystawiamy się na jego promienie. Plaże zapełniają się miłośnikami opalania. Nie wszyscy wiedzą, że długotrwałe przebywanie na słońcu może być przyczyną różnych problemów zdrowotnych, m.in. poparzenia skóry, przegrzania organizmu, odwodnienia czy zasłabnięć, a w najgorszym przypadku nawet do śmierci. Konsekwencje upałów mogą być tragiczne. Na upał powinny uważać zwłaszcza osoby starsze, chore i dzieci.

W środę, 2 lipca, niemal w całej Polsce obowiązywać będą ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Termometry mogą wskazać nawet 37 stopni w cieniu, a z bezchmurnego nieba będzie lał się żar. Dlatego warto zachować wszelkie środki ostrożności, by letnia aura nie okazała się zabójcza.

Zagrożenia podczas upałów

Jak informuje portal pacjent.gov.pl podczas upału grożą nam zwłaszcza:

nadmierna ekspozycja na promienie UV - może powodować nie tylko starzenie się skóry, ale też uszkodzenie komórek, które z kolei może prowadzić do nowotworów skóry

odwodnienie - pojawia się, gdy wydalamy więcej wody z organizmu, pocąc się, niż przyjmujemy przez picie; może prowadzić do poważnych zaburzeń: kłopotów z nerkami, utraty przytomności, udaru, zaburzeń układu naczyniowo-sercowego

udar cieplny - jest reakcją organizmu na przegrzanie, gdy organizm nie jest w stanie odprowadzić zgromadzonego w nadmiarze ciepła; może prowadzić do zmian w komórkach i tkankach.

Grupy szczególnie wrażliwe na upały

Dla niektórych ludzi upał jest szczególnie niebezpieczny - podkreśla portal pacjent.gov.pl. Powinni wówczas bardziej na siebie uważać, a jeśli są pod naszą opieką – to my powinniśmy zwiększyć naszą czujność. Do tych grup należą:

osoby powyżej 65 lat

osoby cierpiące na choroby, takie jak demencja, niewydolność serca, choroby nerek lub cukrzyca

niemowlęta i małe dzieci

kobiety w ciąży

osoby z niepełnosprawnością

osoby pracujące lub ćwiczące na powietrzu.

Jak się chronić przed skutkami upałów?

Specjaliści radzą, by: