Najgorsze śniadania. Dietetyk wskazał produkty

Dietetyk kliniczny Bartek Szemraj w jednym z najnowszych filmików na swoim kanale na YouTube, a na którym edukuje Polaków w kwestiach związanych ze zdrowym żywieniem, wskazał produkty, które warto wyeliminować ze śniadań. Większość popularnych produktów śniadaniowych nie tylko nie dostarcza organizmowi cennych wartości odżywczych, a przede wszystkim jest źródłem dużej ilości cukru.

Reklama

Takie śniadanie powoduje szybki wzrost glukozy we krwi, która po krótkim czasie gwałtownie spada, powodując, że szybko znów czujemy się głodni. Co gorsza, po krótkim czasie tracimy energię, więc mamy ochotę, by ponownie sięgnąć po "coś słodkiego", aby dodać sobie siły. To błędne koło, które nie tylko nie służy naszemu zdrowiu, lecz również może prowadzić do problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała.

Reklama

Tych produktów unikaj na śniadanie

Dietetyk kliniczny Bartek Szemraj przygotował listę produktów, których warto unikać na śniadanie. Oto one:

Płatki śniadanie - zwierają ogromne ilości cukru, nawet jeśli na opakowaniu mają nazwę "fit". Przed zakupem tego typu produktu należy koniecznie sprawdzić jego skład.

- zwierają ogromne ilości cukru, nawet jeśli na opakowaniu mają nazwę "fit". Przed zakupem tego typu produktu należy koniecznie sprawdzić jego skład. Słodkie jogurty smakowe - również stanowią ogromne źródło cukru. Reklamowane są jako bogate źródło wapnia i białka, lecz po analizie etykiety, okazuje się, że nie zawsze jest to prawdą. Zdaniem eksperta wiele jogurtów smakowych zawiera podobne ilości cukru co napoje gazowane.

- również stanowią ogromne źródło cukru. Reklamowane są jako bogate źródło wapnia i białka, lecz po analizie etykiety, okazuje się, że nie zawsze jest to prawdą. Zdaniem eksperta wiele jogurtów smakowych zawiera podobne ilości cukru co napoje gazowane. Drożdżówki i białe pieczywo - klasyczne śniadania tego typu, to zdaniem dietetyka, "jeden z najgorszych wyborów". Słodkie bułki lub tosty z miodem czy dżemem to ogromne ilości węglowodanów prostych, które na pewno nie dadzą uczucia sytości na długo.

- klasyczne śniadania tego typu, to zdaniem dietetyka, "jeden z najgorszych wyborów". Słodkie bułki lub tosty z miodem czy dżemem to ogromne ilości węglowodanów prostych, które na pewno nie dadzą uczucia sytości na długo. Soki owocowe i smoothie - szczególnie te, które zawierają sporo cukru, a brakuje w nich błonnika pokarmowego.