Pora jedzenia kolacji wzbudza najwięcej pytań jeśli chodzi o kwestie planowania pór posiłków. Istnieje wiele teorii na ten temat. Z jednej strony, trudno zaznać z uczuciem głodu, więc ostatni posiłek w ciągu dnia nie powinien być jedzony zbyt wcześnie.

Z drugiej strony, jedzenie tuż przed snem nie tylko niekorzystnie wpływa na naszą wagę, ale również może powodować problemy z zaśnięciem. Czy istnieje konkretna pora, o której bez obaw można zjeść kolację? Tak. Jednak dla każdego może być ona zupełnie inna.

O której godzinie najlepiej jeść kolację?

Najlepsza godzina na jedzenie kolacji jest indywidualna dla każdego. Każdy z nas ma własny rytm dobowy, który jest ustanowiony według naszego trybu życia. Niektórzy wstają o godzinie 5:00 rano, a kładą się o 21:00. Z kolei inni budzą się o 8:00, a spać chodzą o 24:00.

Pory posiłków wymusza nie tylko tryb życia, ale również tzw. chronotyp, czyli wewnętrzny zegar biologiczny. To on odpowiada za to, czy jesteśmy tzw. skowronkami (osobami, które wcześnie się budzą i wcześnie chodzą spać) czy sowami (osobami, które późno się budzą i późno się kładą).

Oznacza to, że nie ma konkretnej najlepszej godziny na kolację odpowiedniej dla każdego. Przykładowo godzina 20:00 będzie zbyt późna na kolację dla skowronków, a zbyt wczesna dla sów.

Kiedy powinno się jeść kolację?

Skoro nie istnieje konkretna godzina, która jest najbardziej odpowiednia na kolację, to czym się kierować planując godzinę ostatniego posiłku w ciągu doby? Ustalając porę kolacji należy pamiętać, że kolację powinno się jeść około 3-4 godziny przed pójściem spać. Czyli osoby, które kładą się spać o 22:00 powinny zjeść kolację najpóźniej o 19:00, a osoby, które chodzą spać o 24:00 - najpóźniej o 21:00.

Negatywne konsekwencje późnego jedzenia kolacji

Jedzenie kolacji później niż 3 godziny przed snem nie jest korzystne dla zdrowia. Spożywanie posiłków tuż przed snem może spowalniać metabolizm, powodować problemy ze trawieniem, a co za tym idzie - przybieranie na wadze. Pójście spać z pełnym żołądkiem może skutkować również trudnościami z zaśnięciem, a także bezsennością.

Jaka powinna być zdrowa kolacja?

Kolacja powinna być jedzona najpóźniej 3-4 godziny przed snem. Jednak ważna jest nie tylko pora jedzenia kolacji, a także jej forma. Ostatni posiłek w ciągu dnia powinien być lekki i niskokaloryczny. Zdecydowanie niezalecane jest jedzenie obfitej kolacji. Lepiej postawić na syte śniadanie i obiad w ciągu dnia, a kolację zjeść lekkostrawną. Będzie to sprzyjać lepszemu trawieniu oraz unikaniu przybierania na wadze.

W godzinach wieczornych nie jest rekomendowane jedzenie dużej ilości węglowodanów oraz spożywanie napojów z kofeiną. Może to powodować wyrzut energii, co będzie prowadzić do problemów ze snem. Zaleca się zachowanie tzw. postu nocnego, czyli powstrzymania się od jedzenia i picia przez około 10-12 godzin, by dać organizmowi czas na efektywną regenerację.