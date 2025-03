Zmiana czasu na letni 2025. Kiedy wypada?

W 2025 roku zmiana czasu z zimowego na letni jak co roku nastąpi w marcu. Przesunięcie czasu odbędzie się w nocy z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca. Tej nocy przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00, czyli o godzinę do przodu. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę krócej.

Zmiana czasu na letni bywa dokuczliwa dla wielu osób. Powodem jest rozregulowanie cyklu dobowego, które nie jest obojętne dla organizmu. Negatywnymi konsekwencjami zmiany czasu mogą być: gorsze samopoczucie, drażliwość, senność, zmęczenie, problemy z koncentracją i niski poziom energii w ciągu dnia. Niektóre osoby bardzo źle znoszą zmianę czasu, która powoduje u nich duży dyskomfort. Dostosowanie się nowego cyklu dobowego zajmuje im od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Zmiana czasu na letni. Jak się przygotować?

Negatywne konsekwencje zmiany czasu dotykają wielu osób. Te szczególnie wrażliwe powinny przygotować się do tej zmiany, by jak najbardziej łagodnie wejść w czas letni. Jak przygotować się do zmiany czasu? Poradami, jak to zrobić podzielił się doktor Raj Dasgupta, specjalista w zakresie medycyny snu, który udzielił wywiadu CNN Health.

Optymalnym rozwiązaniem jest wcześniejsze przygotowanie, aby zminimalizować skutki zmiany czasu na letni, kładąc się spać 15 lub 20 minut wcześniej każdej nocy przez maksymalnie cztery noce przed zmianą czasu - radzi ekspert. Lekarz radzi, by przestawić zegarek już dobę wcześniej, czyli z piątku na sobotę. Ten prosty zabieg da więcej czasu na przystosowanie naszego zegara biologicznego jeszcze przed rozpoczęciem tygodnia pracy.

Doktor Dasgupta radzi również, by - w miarę możliwości - dostosować godziny naszej rutyny dobowej, czyli posiłków, treningów etc., dzięki temu nasz zegar biologiczny łagodnie się dostosuje. Specjalista zaleca krótkie drzemki w ciągu dnia (15-20 minut), które są nie tylko zdrowe, ale również pozwolą nam uniknąć uczucia senności i niewyspania.

Pomocne może okazać się również zadbanie o dietę, a szczególnie rezygnacja z kofeiny i ciężkostrawnych potraw w godzinach popołudniowo-wieczornych. Lekarz zdecydowanie odradza planowanie długich i męczących aktywności w pierwszych dniach po zmianie czasu. Szczególną uwagę zwraca na długą jazdę samochodem, która może być potencjalnie niebezpieczna.