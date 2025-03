Czy biały chleb jest zdrowy?

Biały pieczywo od lat nie cieszy się dobrą sławą wśród osób dbających o zdrową dietę. Powszechnie uważa się, że biały chleb jest znacznie mniej wartościowy od pełnoziarnistego. Powodem ma być przede wszystkim wysoka zawartość węglowodanów, skoki poziomu cukru we krwi po jego spożyciu, a także niska zawartość błonnika. To wszystko prawda, jednak zdaniem dietetyczki dr Duane Mellor z Uniwersytetu Aston, biały chleb wcale nie jest taki zły, jak wiele osób sądzi.

Reklama

Biały chleb nie jest tak zły, jak myśli wielu ludzi. Ważniejsze od unikania białego chleba jest rozważenie, w jaki sposób można dodać więcej błonnika do swojej diety. Oznacza to, że ważniejsze jest to, co jemy w ogóle, a nie sam chleb - powiedziała ekspertka w rozmowie z "MailOnline".

Zdaniem specjalistki nie trzeba całkowicie eliminować z diety białego chleba, lecz zadbać o zrównoważoną dietę. Szczególnie ważne jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości błonnika pokarmowego, który wspomaga pracę jelit, a co za tym idzie, procesy trawienne. Dr Mellor twierdzi, że istotny jest ogólny bilans błonnika. Można go dodać do jadłospisu spożywając więcej warzyw czy roślin strączkowych.

Reklama

Błonnik to jedno, a co z cukrem?

Biały chleb zawiera około 49 g węglowodanów na 100 g. Chleb pełnoziarnisty około 41 g w 100 g. - Jeśli chodzi o to, jak szybko skrobia jest trawiona i wytwarza glukozę w naszym organizmie, nie ma dużej różnicy między białym a pełnoziarnistym chlebem. Chodzi o sposób mielenia mąki - twierdzi dietetyczka. Pieczywo na zakwasie, które nie zawiera dodanych drożdży ani proszku do pieczenia, które pomagają ciastu wyrosnąć, „są trawione wolniej niż zwykły chleb, więc powodują wolniejsze ryzyko wzrostu poziomu glukozy we krwi”, powiedziała dr Mellor.

Zdaniem ekspertki, największym problemem związanym z białym pieczywem jest jego jakość. Dietetyczka zaleca, by kupować je jedynie w sprawdzonych, renomowanych piekarniach lub zdecydować się na samodzielny wypiek. Jeśli nie mamy takiej możliwości, lepiej zdecydować się na pieczywo pełnoziarniste.