Ozempic to lek, który jest stosowany do leczenia cukrzycy typu 2. Zwiera substancję czynną (semaglutyd), o działaniu hipoglikemizującym, czyli obniżającym stężenie glukozy we krwi. Zmniejsza masę ciała i masę tłuszczową w wyniku zmniejszenia podaży kalorii, w tym hamowania łaknienia, również na pokarmy wysokotłuszczowe. To działanie - w połączeniu ze zmianami w stylu życia - prowadzi do redukcji masy ciała.

W 2021 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła Ozempic do stosowania w leczeniu otyłości u pacjentów z współwystępującą cukrzycą. Ozempic to lek wydawany na receptę. Należy kupować go wyłącznie ze sprawdzonych źródeł.

Należy pamiętać, że nie jest to lek, który służy do redukcji masy ciała u osób bez cukrzycy. Przepisywanie go osobom otyłym bez istniejącej cukrzycy jest poza wskazaniami producenta. Stosowanie Ozempicu - szczególnie u osób, dla których nie jest on przeznaczony - może wiązać się z ryzykiem dla zdrowia. Jakie mogą być skutki uboczne i powikłania po stosowaniu leku Ozempic? Jakie są możliwe działania niepożądane? Kto nie powinien stosować Ozempicu?

Ozempic. Skutki uboczne i powikłania

Ozempic (semaglutyd) - jak każdy lek - może wywoływać skutki uboczne i powikłania. Decydując się na kurację Ozempiciem należy skonsultować je z lekarzem i wziąć je pod uwagę.

Bardzo częste skutki uboczne po stosowaniu Ozempicu:

nudności,

biegunkę,

hipoglikemię.

Częste skutki uboczne po Ozempicu:

wzdęcia,

wymioty,

zaparcia ,

, bóle brzucha,

zapalenie żołądka,

refluks,

zmęczenie,

nadmiar gazów jelitowych,

opóźnione opróżnianie żołądka,

zwiększona aktywność amylazy.

Mogą pojawić się również inne skutki uboczne po stosowaniu Ozempicu:

tachykardia,

odbijanie,

zaburzenia smaku,

kamica żółciowa.

Możliwe powikłania po stosowaniu Ozempicu:

Reakcje alergiczne - obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu i wysypka skórna. Jeśli pojawią się takie objawy, należy natychmiast udać się do lekarza. Reakcja alergiczna na Ozempic może być niebezpieczna.

- obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu i wysypka skórna. Jeśli pojawią się takie objawy, należy natychmiast udać się do lekarza. Reakcja alergiczna na Ozempic może być niebezpieczna. Problemy z trzustką i nerkami - zgłaszano przypadki zapalenia trzustki, które w skrajnych przypadkach prowadziły do poważnych uszkodzeń narządu.

- zgłaszano przypadki zapalenia trzustki, które w skrajnych przypadkach prowadziły do poważnych uszkodzeń narządu. Hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi) - może pojawić się w połączeniu Ozempicu z innymi lekami na cukrzycę, takimi jak insulina lub sulfonylomoczniki.

(niski poziom cukru we krwi) - może pojawić się w połączeniu Ozempicu z innymi lekami na cukrzycę, takimi jak insulina lub sulfonylomoczniki. Zwiększone ryzyko chorób tarczycy - w tym nowotworów. Obserwowano przypadki rozwoju raka tarczycy u pacjentów, którzy w przeszłości stosowali leki z tej samej grupy.

- w tym nowotworów. Obserwowano przypadki rozwoju raka tarczycy u pacjentów, którzy w przeszłości stosowali leki z tej samej grupy. Problemy sercowo-naczyniowe - odnotowano przypadki pacjentów, który zgłaszali przyspieszone tętno lub bóle w klatce piersiowej. Jednocześnie niektóre badania sugerują, że Ozempic może pomóc w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego.

Ozempic. Działania niepożądane

Naukowcy z Chin w latach 2018–2022 przeprowadzili badania Ozempicu. Przeanalizowali działania niepożądane związane z przewodem pokarmowym po zastosowaniu semaglutydu. Wnioski wyciągnięto na podstawie 5 442 przypadków działań niepożądanych u 11 326 pacjentów. W badania uwzględniono wiek, płeć, masę ciała i źródło zgłoszeń.

Najczęstsze działania niepożądane po Ozempicu:

nudności (2369 przypadków),

wymioty (1338),

biegunka (1195),

zaparcia (663).

W przypadku 32,67 proc. zaobserwowano tzw. zdarzenia ciężkie ze strony układu pokarmowego, z czego 2,25 proc. przypadków zakończyło się śmiercią. Wśród czynników ryzyka wytypowano zaawansowany wiek oraz dużą masę ciała.

Średni czas do wystąpienia działań niepożądanych po Ozempiku wynosił:

23 dni dla najcięższych objawów,

6 dni dla umiarkowanych,

7 dni dla łagodnych.

Kto nie powinien stosować Ozempicu?

Ozempic to lek, który powinien być stosowany po konsultacji z lekarzem. Medyk powinien indywidualnie ocenić ewentualne ryzyko i korzyści ze stosowania Ozempicu. Stosowanie leku niesie ze sobą ryzyko powikłań u osób z chorobami serca, trzustki i nerek.

Przeciwwskazania do stosowania Ozempicu to: