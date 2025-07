Coraz więcej mężczyzn deklaruje, że praca to ich całe życie. Ale co, jeśli praca naprawdę przesłania wszystko inne? Czy jest życie po pracy – i jak sprawić, by to życie było naprawdę nasze? W rozmowie z prof. Małgorzatą Dobrowolską, psycholożką z Politechniki Śląskiej, w ramach programu Męskie Rozmowy, Szymon Glonek pyta o prace, wypalenie, naukę odpoczynku i jak odkryć swoje mocne strony?