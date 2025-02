Kozieradka - charakterystyka i pochodzenie

Kozieradka pospolita (z łac. Trigonella foenum-graecum), nazywana również kozieradką lekarską, jest jednoroczną rośliną zielną z rodziny bobowatych. Inne nazwy kozieradki to również greckie siano, boża trawka, fenegryka i kozioroźnik. Naturalnie występuje w Azji i Europie Wschodniej, lecz jest różne jej odmiany są uprawiane na całym świecie. Ma liście przypominające liście koniczyny i łodygi mierzące kilkadziesiąt centymetrów.

Kozieradka jest stosowana w przede wszystkim w kulinariach. Jest cenioną przyprawą m.in. w kuchni hinduskiej i tajskiej. Ma charakterystyczny ostry smak i aromat, który nadaje wielu daniom egzotycznego wyrazu. Stosuje się ją m.in. jako jeden ze składników mieszanki curry.

Kozieradka - właściwości i wpływ na zdrowie

Nasiona kozieradki są źródłem cennego dla naszego organizmu śluzu polisacharydowego. Zawierają również izoflawony, witaminy (A, B3, B6, C, PP, F i D) i minerały (żelazo, cynk, potas, magnez, fosfor, kwas foliowy). Ten wyjątkowy zestaw ma wiele korzyści dla zdrowia, szczególnie korzystnie wpływa na proces trawienia i poprawę metabolizmu, dlatego napar z kozieradki jest zalecany w czasie odchudzania.

Kozieradka ma również właściwości przeciwzapalne, rozkurczowe, wzmacniające, żółciopędne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. W medycynie naturalnej bywa wykorzystywana w leczeniu stanów zapalnych skóry, ran, owrzodzeń, obrzęków i stłuczeń. Ponadto kozieradka może pomagać w obniżeniu ciśnienia tętniczego, poziomu "złego" cholesterolu i cukru we krwi. Jest zalecana również w czasie infekcji, ponieważ działa napotnie i wykrztuśnie, a także wzmacnia odporność organizmu.

Napar z kozieradki na odchudzanie

Kozieradka jest zalecana na odchudzanie, ponieważ zawiera sporo cennego błonnika pokarmowego, który korzystnie wpływa na pracę jelit, zapobiega zaparciom i wspomaga szybsze usuwanie toksyn z organizmu. To wszystko sprawia, że kozieradka poprawia metabolizm.

Zalecane jest picie naparu z kozieradki, by wspomóc utratę wagi. Aby przygotować herbatkę z kozieradki wystarczy zalać wrzątkiem dwie łyżeczki nasion kozieradki, a następnie odstawić napar na około pół godziny. Tak przygotowany napój - ciepły lub schłodzony - należy pić dwa razy dziennie: rano na czczo i wieczorem przed położeniem się spać. Można dodać do niego plaster cytryny, imbiru lub jabłka, by nieco poprawić smak.

Napar z kozieradki należy pić regularnie, a także stosować zbilansowaną dietę, aktywności fizyczną i dbać o higienę snu, by osiągnąć zadowalający efekt utraty wagi.

Nie tylko napar z kozieradki. Inne zastosowania

Kozieradka była znana już w starożytnym Egipcie, gdzie wykorzystywano ją m.in. do mumifikacji ciał. Była - i nadal jest - stosowana w pielęgnacji urody. Olejek z kozieradki jest cenionym składnikiem wielu kosmetyków do pielęgnacji cery i włosów. Maseczka z kozieradki zalecana jest przy cerze tłustej i problematycznej, a także jako wcierka do włosów, która zapobiega ich wypadaniu i stymuluje wzrost nowych włosów. Wcierka do włosów z kozieradki pomaga również pozbyć się łupieżu oraz ogranicza wydzielanie sebum. Można również stosować olej z kozieradki, który sprawdzi się przy olejowaniu włosów, a także jako dodatek do szamponów, odżywek czy masek do włosów.