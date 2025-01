Który imbir jest lepszy - świeży czy suszony? Porada Katarzyna Bosackiej

Imbir ma szereg cennych właściwości dla zdrowia, a także wiele zastosować. Szczególnie popularny jest w kuchni azjatyckiej, gdzie dodaje się do wielu potrwa jako przyprawę. W Polsce imbir zyskał popularność jako składnik naparów i dodatek do herbat. Jego rozgrzewające działanie oraz korzenny aromat doskonale sprawdzają się w czasie chłodniejszych miesięcy roku, kiedy poszukujemy dodatkowego źródła ciepła w pożywieniu.

Imbir dostępny jest w dwóch formach - świeżej i suszonej. Wiele osób zastanawia się, jaki imbir wybrać i czym imbir suszony różni się od świeżego. Okazuje się, że każdy z nich ma nieco inne właściwości, a co za tym idzie - zastosowanie. A zatem, który imbir jest lepszy - świeży czy suszony? Ekspertka od zdrowego odżywiania wyjaśnia.

Imbir świeży jest lepszy do naparów

Imbir świeży świetnie nadaje się do naparów. Ma bardzo dużo witaminy C w porównaniu z imbirem suszonym. Ma też więcej enzymów, które poprawiają trawienie. Świeży imbir dodawałabym do potraw, które są krótko gotowane. Na przykład do wszelkich azjatyckich sosów, bo on ma bardzo odświeżający, rozkoszny smak, jak i do naparów, czyli do herbaty zimowej- mówi Katarzyna Bosacka w poście na swoim profilu na Instagramie.

Imbir suszony najlepszy do potraw

Ze względu na to, że nie ma wody, substancje poprawiające trawienie takie jak gingerol, przeciwutleniacze chroniące nas przed chorobami, są bardziej skoncentrowane. Warto dodać imbir suszony do potraw długo gotowanych, do wszelkiego rodzaju sosów, na przykład do curry, do zup, w tym zupy dyniowej. Ja nawet dodaję szczyptę imbiru do rosołu, bo on wtedy mocno rozgrzewa, jest pikantny i na zimę w sam raz - radzi ekspertka.

Właściwości imbiru

Imbir zawiera cenne dla zdrowia witaminy (A, B1, B2, C, E i K) oraz minerały (wapń, fosfor, sód, żelazo, miedź, mangan i cynk). Imbir madziałanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Z uwagi na te właściwości imbiru zaleca się, by sięgać po niego w czasie przeziębienia, grypy, bólu gardła i kaszlu. Imbir ma również działanie rozgrzewające, dlatego sprawdzi się jako składnik naparów i herbat, gdy chcemy się rozgrzać w chłodny dzień.

Imbir zalecany jest również w przypadku zgagi, nudności, wymiotów oraz niestrawności, jak również w chorobie lokomocyjnej. Poleca się go również osobom, które chcą pozbyć się nadmiaru kilogramów, ponieważ imbir przyspiesza metabolizm, przez co wspomaga odchudzanie. Ponadto imbir pomaga regulować poziom cukru we krwi.