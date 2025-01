Ile godzin spać, żeby budzić się wypoczętym? Odpowiedź zależy od wieku

Mówi się, że powinno się spać 8 godzin na dobę. Taka dawna snu ma nam zapewnić dobre i zdrowe funkcjonowanie w ciągu dnia. Ile w tym prawdy? Okazuje się, że sporo, jednak liczba godzin snu nie jest jednakowa dla wszystkich. Wiele zależy od naszego wieku. Kluczem do właściwej regeneracji organizmu jest nie tylko to, ile godzin należy spać, ale również, o której godzinie kładziemy się do łóżka. Potrzeby snu zmieniają się z wiekiem. Obowiązujące obecnie normy są następujące są różne na noworodków, niemowląt, dzieci, młodzieży, osób młodych, dojrzałych i starszych.

Ile godzin powinno się spać? Oto najnowsze normy zależne od wieku:

0-3 miesiące – 14-17 godzin

4-12 miesięcy – 12-16 godzin

1-2 lata – 11-14 godzin

3-5 lat – 10-13 godzin

9-12 lat – 9-12 godzin

13-18 lat – 8-10 godzin

18-60 lat – minimum 7 godzin

61-64 lata – 7-9 godzin

65 lat i więcej – 7-8 godzin

Eksperci zalecają, by utrzymywać stały rytm dobowy. Oznacza to, że powinniśmy wstawać i kłaść się spać codziennie o tych samych porach. Taka stałość cyklu snu i czuwania zapewnia optymalne korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia. Dzięki temu organizm będzie odpowiednio zregenerowany, co zapewni nam uczucie bycia wypoczętym i pełnym energii.

Jak poprawić jakość snu? Kluczowych jest kilka czynników

Na jakość snu wpływa nie tylko liczba godzin, którą spędzamy na wypoczynku. Ważnych jest również kilka innych czynników, jak odpowiednio wygodne łóżko, wywietrzone pomieszczenie, w którym śpimy, a także pora ostatniego posiłku przed snem (najpóźniej 3 godziny przed zaśnięciem), a nawet pozycja, w której śpimy.

Lekarze wskazują, że najlepszą pozycją do spania jest pozycja na plecach, najgorszą - pozycja na brzuchu. Przed snem, by zapewnić organizmowi czas na wyciszenie się przed wypoczynkiem, nie zaleca się spożycia produktów, które zawierają kofeinę i spore ilości cukru, jak np. kawa, napoje energetyczne czy czekolada.