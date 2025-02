Herbata w torebkach źródłem mikroplastiku. Naukowcy ostrzegają

Herbata w torebkach to produkt spożywczy, po który wiele osób sięga bez namysłu. To szybki i praktyczny sposób, by w kilka chwil przygotować sobie ulubiony napój. Niestety herbata ekspresowa okazuje się mieć jedną zasadniczą wadę: jest źródłem mikroplastiku. Universitat Autònoma de Barcelona przeprowadzili badania, z który wynika, że niektóre torebki herbaty uwalniają spore ilości mikoplastiku, który następnie pijemy razem z herbatą.

Mikroskopijne cząstki plastiku są obecne z torebkach, w których zapakowane są porcje herbaty. Naukowcy wskazują, że mikoplastik jest dziś obecny niemal wszędzie, przenika do żywności, która następnie trafi do naszego organizmu. Wykazano, że może się on kumulować w ciele, co nie jest obojętne dla naszego stanu zdrowia.

Kupujesz herbatę w torebkach? Dietetyczka ostrzega przez mikroplastikiem

Coraz częściej pojawiają się głosy dietetyków, którzy ostrzegają przed obecnością mikroplastiku. Należy do nich Anna Jedrej, która prowadzi na Instagramie profil o zdrowym żywieniu, na którym edukuje internautów. W jednym z postów nawiązała do tematu herbat w torebkach. - Wciąż pijesz herbatę ekspresową? Lepiej przestań to robić. Herbata w torebkach to kolejne źródło mikroplastiku, którego w naszym środowisku coraz więcej. Nie na wszytko mamy wpływ, ale starajmy się go eliminować tam, gdzie jest to możliwe - apeluje. Dietetyczka radzi, by zamiast herbaty w torebkach, kupować herbatę liściastą, tak zwaną sypaną, która nie tylko nie jest źródłem mikroplastiku, ale również zwykle ma znacznie lepszą jakość, co przekłada się na walory smakowe.