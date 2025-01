Pomelo - pochodzenie, wygląd, smak

Pomelo, bywa nazywane pomarańczą olbrzymią, należy do rodziny Rutaceae, pochodzi z Azji (Malezji lub Tajlandii), jednak obecnie uprawiane jest również w m.in. w Indiach i Chinach. Do Europy trafiło ze sprawą Brytyjczyków w czasach kolonizacji. Drzewo pomelo rodzi owoce przez cały rok (kwitnie nawet cztery razy w roku).

Owoce pomelo są uznawane za jedne z największych wśród cytrusów, ich waga może sięgać nawet 2 kg, a średnica 25 cm. Są okrągłe, pokryte charakterystyczną dla cytrusów skórką w kolorze jasnozielonym lub jasnoróżowym (w zależności od odmiany). Pomelo ma słodki, pozbawiony goryczy smak. Miąższ jest aromatyczny i soczysty, podzielony na segmenty, może mieć kolor biały, żółty, zielony lub różowy.

Pomelo - wartości odżywcze

Pomelo jest uznawane za najzdrowszy z cytrusów z uwagi na największą zawartość witaminy C (60 mg na 100 g), wyprzedzając nawet cytrynę. Witamina C jest kluczowa dla naszego organizmu, ponieważ m.in. wpiera odporność, wzmacnia naczynia krwionośne, wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn, wpływa na kondycję skóry i włosów. Oprócz witaminy C, pomelo zawiera również witaminy A, B1, B2, B3, B6, D oraz minerały - żelazo, wapń, potas, magnez, cynk, sód, fosfor, miedź i mangan.

Pomelo - na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Najlepiej kupować pomelo w okresie od listopada do marca. Kupując pomelo, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim owoc powinien wyglądać na świeży, jego skórka musi mieć intensywny kolor i być jędrna. Nie powinna być uszkodzona, wgnieciona czy przebarwiona. Nie należy kupować owoców, na których pojawiła się pleśń. Pomelo warto wziąć do ręki i sprawdzić, jego wagę. Im cięży owoc, tym świeższy i bardziej soczysty. Owoc pomelo można przechowywać w lodówce przez około 7 dni.

Jak obrać i jeść pomelo?

Pomelo ma grubą skórę, którą należy obrać przez spożyciem owocu. Aby to zrobić, należy najpierw starannie umyć owoc pomelo, a następnie naciąć skórkę "na krzyż", bo ułatwi pozbycie się jej. Po obraniu pomelo, podziel je na cząstki i wyjmuj miąższ.

Pomelo można spożywać jako przekąskę samodzielnie, a także jako dodatek do innych potraw. Doskonale urozmaici smak koktajli i deserów, np. sałatek owocowych. Sprawdzi się również jako słodki akcent w sałatkach warzywnych. Z pomelo można również wycisnąć sok, który można dodać do soku z grapefruita, by złagodzić nieco jego gorycz.

Pomelo na odchudzanie

Pomelo ma jedynie 40 kcal w 100 g oraz niski indeks glikemiczny 30. Nie zwiera tłuszczu, za to składa się głównie z wody, a także zawiera spore ilości błonnika pokarmowego (jeden owoc pokrywa 25 proc. dziennego zapotrzebowania). Zwartość błonnika pokarmowego sprawia, że pomelo wspiera odchudzanie, z uwagi na wspieranie procesu trawienia oraz eliminowanie zaparć. Błonnik pokarmowy sprawia, że dłużej czujemy się syci, dzięki czemu nie podjadamy między posiłkami.