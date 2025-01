Szklanka wody obok łóżka. Lekarz przestrzega

Odpowiednie nawodnienie organizmu to klucz do dobrego zdrowia i samopoczucia. Lekarze zalecają, by dziennie spożywać 1,5-2 litry wody, a w czasie upalnych letnich dni, nawet więcej. Picie wody ważne jest również w chłodnych miesiącach roku, kiedy pomieszczenia są intensywnie ogrzewane, a co za tym idzie - powietrze w nich bywa suche.

Szczególnie zalecane jest picie wody niegazowanej, która najlepiej nawadnia. Warto po nią sięgać przez cały rok i przez cały dzień. Woda korzystnie wpływa na nasze zdrowie, zapewniając organizmowi sprawne funkcjonowanie, poprawiając trawienie, korzystnie wpływając na skórę etc. Eksperci zalecają, by zaczynać dzień od wypicia wody, jeszcze zanim sięgniemy po herbatę czy kawę.

Nic dziwnego, że wiele osób przygotowuje szklankę wody na szafce nocnej, a rano, tuż po przebudzeniu, natychmiast po nią sięga. Jak się okazuje, ten pozornie dobry nawyk, wcale nie służy naszemu zdrowiu. Dr Marc Leavey z Mercy Medical Center w Massachusetts przestrzega przed piciem wody, która całą noc stała w szklance.

Picie wody, która stała całą noc, nie jest zdrowe

Picie wody, która całą noc stała na szafce nocnej, nie jest zdrowe. Powód? Jak twierdzi, dr Marc Leavey, woda w szklance, która nie jest niczym przykryta, gromadzi kurz, bakterie, grzyby i inne zanieczyszczenia. I choć jednorazowe spożycie takiej wody nie spowoduje problemów zdrowotnych, to wielokrotnie picie zanieczyszczonej wody może mieć fatalne konsekwencje dla naszego zdrowia. Ponadto na szklance w nocy mogły siadać muchy lub inne owady, postawiając na niej patogeny.

Szczególnie niekorzystne jest wielokrotnie korzystanie z tej samej szklanki lub współdzielenie jej z innym domownikiem. Na takim naczyniu mogą gromadzić się różnego rodzaju chorobotwórcze drobnoustroje. Co zatem zrobić? Jeśli chcemy zawsze mieć szklankę wody przy łóżku, zadbajmy, by zawsze była ona czymś przykryta np. talerzykiem, który chroni dostęp do wody. Ważne też, by każdego wieczoru wymieniać szklankę na czystą. Rozwiązaniem może być również korzystanie z zamykanej karafki do wody lub zakręcanej butelki. Wówczas będziemy mieć pewność, że woda nie została zanieczyszczona przez kurz czy owady.