Chałwa zdrowsza opcja dla słodkich przekąsek

Chałwa, ten sezamowy specjał, była w Polsce Ludowej symbolem luksusu, często dostępnym tylko "spod lady" i rezerwowanym na wyjątkowe momenty. Obecnie, mimo iż bywa niedoceniana i przyćmiona przez nowoczesne słodycze, w rzeczywistości stanowi połączenie nostalgicznego smaku, wyjątkowej konsystencji i cennych składników odżywczych.

Reklama

Czy chałwa jest zrowa?

Po transformacji ustrojowej i zalewie rynku zachodnimi batonikami i ciastkami, chałwa straciła na popularności. Dziś jednak zyskuje miano "dobrej słodyczy" - takiej, która w umiarkowanej ilości może stanowić lepszą alternatywę dla wielu współczesnych przekąsek. Zawdzięcza to sezamowi, który dostarcza zdrowych tłuszczów, białka, energii oraz cennych lignanów (przeciwutleniaczy) i minerałów. Może to wspierać układ krążenia, nerwowy, odpornościowy i kondycję kości. Jednak jest bardzo kaloryczna i często zawiera dużo cukru, dlatego osoby z cukrzycą, otyłością lub problemami z układem pokarmowym powinny jeśc ją w małych ilościach.