Kawa z solą. Mniej gorzka, bardziej zdrowa

Kawa to popularny napój, bez którego wiele osób nie jest w stanie wyobrazić sobie poranka. Moją ją podawać na wiele sposób. Najczęściej dodaje się do niej cukier lub mleko, ewentualnie syrop smakowy lub przyprawy. Wiele osób sięga po dodatki do kawy, by złagodzić jej smak i pozbawić ją charakterystycznej goryczy. Okazuje się, że aby to zrobić można... dodać do kawy sól. Dodatek soli sprawia, że niepożądana goryczka zniknie, a jednocześnie kawa wcale nie stanie się słona.

Na potwierdzenie stwierdzenia, że sól pozbawia kawę goryczy, warto przytoczyć badania naukowe. Pierwsze wzmianki o tym pojawiły się w 1997 roku w “Nature”. Naukowcy mieszali wówczas roztwór soli z różnymi smakami. Wyniki badania naukowe wykazały, że sól dobrze niweluje gorycz. Wyjaśnienie jest następujące: jony sodu łączą się z receptorami słonego smaku na języku, które wyczuwają gorzki smak. Jednoczesna stymulacja obu receptorów powoduje, że gorycz jest mniej wyczuwalna.

Gdzie się pije kawę z solą?

Kawa z solą, choć dla Polaków brzmi dość nietypowo, jest doskonale znana na świecie. Pija się ją m.in. w Wietnamie, w Tajwanie, w Turcji oraz Etiopii. Zwyczaj picia kawy z dodatkiem czegoś słonego znany jest również w Szwecji, gdzie istnieje tradycja dodawania do kawy słonego sera lub suszonego mięsa renifera.

Po co dodawać sól do kawy? Korzyści z picia kawy z solą

Dodanie soli do kawy pozbawi napój goryczy. Jednak kawa z dodatkiem soli - oprócz walorów smakowych - ma również właściwości zdrowotne. Kawa z solą pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia organizmu. Sama kawa działa moczopędnie, co może działać odwadniająco. Dodatek soli wspiera równowagę elektrolitową w organizmie. Co więcej, sól stymuluje wydzielanie soków trawiennych, a co za tym idzie cały proces trawienia pokarmów.

Ponadto sód pełni wiele ważnych funkcji w naszym organizmie. Nie tylko reguluje gospodarkę wodną, ale także jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu nerwowego. W nadmiarze może szkodzić, mowa tu zaledwie odrobinie soli dodanej do kawy.

Ile soli dodać do kawy?

Aby zniwelować gorzki smak kawy, wystarczy dodać do niej szczyptę soli. Można to zrobić już po zaparzeniu kawy, gdy jest ona jeszcze gorąca, co pozwoli soli szybko się rozpuścić. Innym sposobem jest dodanie soli do kawy przed zaparzeniem, by od razu uzyskać napój pozbawiony goryczy.

Każdy smakosz musi podjąć tę decyzję samodzielnie, lecz zdecydowanie rozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się dodawanie odrobiny soli do już zaparzonej kawy, a następnie sprawdzenie smaku. W przypadku nadal wyczuwalnej goryczy, może dodać nieco więcej. W przypadku zaparzania kawy z solą, jeśli napój wyjdzie słonawy, pozostaje nam dolanie do niego wody, lecz to może znacząco zepsuć smak.