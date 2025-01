Pijesz kawę po południu? Lepiej uważaj. Nowe wyniki badań to ostrzeżenie

Okazuje się, że pora picia kawy może mieć znaczący wpływ na nasze zdrowie. Wskazuje na to najnowsze odkrycie naukowe. Naukowcy z Tulane University w Nowym Orleanie zaobserwowali, że ryzyko przedwczesnej śmierci z jakiegokolwiek jest niższe o 16 proc. w przypadku osób, które piją kawę wyłącznie rano. Oszacowano, że w przypadku tych osób, ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia jest aż o 31 proc. niższe. Wyniki dotyczyły zarówno kawy kofeinowej jak i bezkofeinowej, pozostały one takie same po uwzględnieniu tzw. czynników zakłócających: godziny snu, wiek, płeć, pochodzenie, aktywność fizyczna, dieta oraz stan zdrowia.

Nowe wyniki badań amerykańskich naukowców opublikowano na łamach czasopisma kardiologicznego "European Heart Journal". Badacze przeanalizowali stan zdrowia 40 725 osób, na podstawie badań National Health and Nutrition Examination Survey, które przeprowadzono w latach 1999-2018. Analizowano w nich wpływ picia kawy - kofeinowej i bezkofeinowej - na zdrowie człowieka z uwzględnieniem pór jej spożycia. Przyglądano się trzem porom dnia: porankom (od godz. 4:00 do 11:59), popołudniom (od 12:00 do 16:59) oraz wieczorom (od 17:00 do 3:59).

Reklama

Reklama

O jakiej porze najlepiej pić kawę - rano czy po południu? Naukowcy wskazują i tłumaczą powody

Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że ważne jest nie tylko to, czy pijesz kawę lub tego nie robisz, ale także pora dnia, w której pijesz kawę - powiedział dr Lu Qi, kierownik zespołu badawczego. Ekspert dodał, że obecnie pora spożycia kawy nie jest uwzględniana w zaleceniach dietetycznych, lecz najnowsze wyniki badań mogą być sugestią, że być może powinno się to zmienić. Naukowcy nie są stanie wskazać jednoznacznych powodów, dlaczego picie kawy rano jest zdrowsze niż picie jej po południu. Spekulują, że być może wiąże się to z rozregulowaniem rytmu dobowego. - Możliwe, że spożywanie kawy po południu lub wieczorem może zakłócać rytm dobowy i poziom hormonów, takich jak melatonina - tłumaczyl dr Lu Qi.