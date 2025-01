Czego nie wolno jeść i pić przed snem? Produkty z kofeiną sprawią, że nie zaśniesz

Kofeina ma działanie pobudzające i stymulujące układ nerwowy do pracy. Pod jej wpływem serce zaczyna wydajniej pracować, szybciej pompując krew, co sprawia, że jesteśmy pobudzeni, a nasze metabolizm przyspiesza. To dlatego filiżanka kawy o poranku zwiększa koncentrację, wydajność i poziom energii.

Kofeina zawarta jest nie tylko w kawie, ale również czarnej herbacie, kakao, gorzkiej czekoladzie oraz napojach energetycznych. Lekarze zalecają, by unikać produktów z kofeiną na około sześć godzin przed pójściem spać. Dotyczy to szczególnie osób, które mają dużą wrażliwość na działanie tej substancji. Kofeina może powodować problemy z zaśnięciem, bezsenność oraz wybicie z naturalnego rytmu snu i czuwania.

Czego nie wolno jeść przed snem? Produkty z cukrem mogą powodować bezsenność

Produkty z wysoką zawartością cukru prostego szybko zwiększają jego poziom we krwi, co z kolei wzmaga apetyt, a także powoduje wyrzut tzw. hormonów szczęścia (serotoniny i dopaminy), które działają pobudzająco na organizm, przez co zaśnięcie może być utrudnione. Cukier zawarty jest nie tylko w słodyczach, lecz również wielu innych produktach, jak: napoje, jogurty, kremy do kanapek i inne przekąski. Wyjątkowo niekorzystnym produktem jest czekolada, która nie tylko zawiera cukier, ale również pobudzającą kofeinę.

Czego nie wolno jeść przed snem? Fast foody będą długo "leżeć na żołądku"

Fast foody to wysokoprzetworzona i wysokokaloryczna żywność o niskiej wartości odżywczej. Zwykle przygotowywana jest przez smażenie na głębokim oleju, przez to jest tłusta i ciężkostrawna. Zatem zjedzenie hamburgera i frytek na kolację nie wydaje się być dobrym pomysłem. Żywność typu fast food długo się trawi, powodując uczucie pełności i ciężkości, które mogą utrudniać zaśnięcie. Skutkiem może być nie tylko nieprzespana noc, ale także zgaga, ból brzucha czy nudności.

Czego nie wolno pić przed snem? Alkohol pogarsza jakość snu

Alkohol może przyspieszać zaśnięcie, lecz zdecydowanie pogarsza jakość snu. Po spożyciu alkoholu - po etapie początkowego pobudzenia - szybko pojawia się senność, więc łatwo jest zapaść w sen, jednak w nocy mogą nastąpić liczne wybudzenia, co zdecydowanie obniża efektywność nocnego wypoczynku. Spożycie alkoholu przed snem następnego dnia nie tylko może powodować kaca, ale także uczucie niewyspania i zmęczenia, mimo pozornie przespanej nocy.