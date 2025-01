Kiszonki. Właściwości i działanie na zdrowie

Kiszonki są wartościowym produktem spożywczym, który niesie wiele korzyści dla zdrowia. W Polsce najpopularniejsze są kiszone ogórki i kiszona kapusta biała, jednak wachlarz kiszonych warzyw i owoców jest znacznie szerszy. Kisić można również czerwoną kapustę, buraki, czosnek, cebulę, brukselkę, kalafior, szparagi, paprykę i inne warzywa. W kuchni marokańskiej popularne są kiszone cytryny, które stanowią dodatek do wielu dań. Wszystkie kiszonki korzystnie wpływają na zdrowie człowieka, jednak najzdrowsze kiszonki to te, które przygotowane są bez sztucznych dodatków, konserwantów i cukru. Wszystkie te substancje mogą wpłynąć i zaburzyć proces fermentacji.

To właśnie fermentacja odpowiada za cenne dla zdrowia składniki kiszonek. Kiszonki zawierają witaminy, minerały i błonnik pokarmowy, jednak najbardziej wartościowym składnikiem kiszonych warzyw i owoców jest kwas mlekowy. Jego działanie wspiera pracę jelit, pozytywnie wpływając na mikroflorę, regulując procesy trawienia i wypróżniania. Pożyteczne drobnoustroje zawarte w kiszonkach wzmacniają mechanizmy obronne organizmu oraz poprawiają odporność. Dodatkowo kiszonki są beztłuszczowe i niskokaloryczne, więc zalecane są osobom, którym zależy na redukcji wagi.

Z czym jeść kiszonki?

Okazuje się, że nie bez znaczenia jest również to, z czym spożywamy kiszonki. Niektóre produkty mogą dodatkowo wzmocnić ich działanie. Z czym jeść kiszonki, by wydobyć pełnię ich właściwości? dr Angelika Kargulewicz w jednym z filmów na swoim kanale na YouTube radzi, by jeść kiszonki z błonnikiem pokarmowym. - Powoduje to intensyfikację procesów fermentacyjnych i powstawanie drogocennych postbiotyków, czyli [...] krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych - mówi dietetyczka. Ekspertka twierdzi, że warto jeść kiszonki z jabłkami lub strączkami. Pektyny zawarte w jabłkach są najlepszą pożywką dla drobnoustrojów zawartych w jabłkach, podobnie jak rafinoza i stachioza, które zawarte są w warzywach strączkowych. Inne produkty, którą mogą wzmocnić działanie kiszonek to: owies, karczochy, czosnek, cebula i szparagi.

Kto powinien unikać kiszonek?

Kiszonki, choć zdrowie, nie są dobre dla wszystkich. Zwierają sporo sodu, który nie jest zalecany osobom, zmagającym się z wysokim ciśnieniem, problemami sercowo-naczyniowymi, niewydolnością nerek oraz cukrzycą. Kiszonek powinny unikać również osoby z nietolerancją histaminy, ponieważ kiszone warzywa i owoce zawierają sporo tej substancji. Spożycie może skutkować wzdęciami, biegunkami czy bólami brzucha. Osoby z chorobami przewlekłymi oraz nietolerancjami pokarmowymi powinny skonsultować spożycie kiszonek z dietetykiem.