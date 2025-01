Z badań, które przeprowadzili naukowcy z Brigham and Women's Hospital w Bostonie wynika, że to właśnie czas spożywania posiłków jest dosyć ważne, jeśli chodzi o utrzymanie zgrabnej sylwetki.

Ryzyko otyłości zwiększa z kolei jedzenie późną porą i tuż przed snem. Taki nawyk sprawia, że tkanka tłuszczowa rośnie.

Ile godzin od śniadania zjeść kolację?

Godziny, w których jemy takie posiłki, jak śniadanie i kolację są dosyć ważne, głównie w kwestii utrzymania zgrabnej sylwetki. Dietetycy radzą, by rozpoczynać dzień od pożywnego śniadania a kolację zjeść najpóźniej dziesięć godzin od spożycia pierwszego posiłku.

O której godzinie zjeść śniadanie?

Jak wynika z porad ekspertów śniadanie należy zjeść dwie a najlepiej godzinę po przebudzeniu. Wtedy nie tylko dodaje nam energii, ale dobrze się trawi. Z badań wynika również, że zjedzenie 30 gramów białka pół godziny po przebudzeniu pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. Poza tym może zniwelować chęć popołudniowego podjadania i na długo zapewnić uczucie sytości.

Co najlepiej zjeść na śniadanie?

Śniadanie ma nam dostarczyć energii na cały dzień. Powinno też pokrywać 35% dziennego zapotrzebowania na kalorie. Standardowo powinno wynosić około 700 kcal, a w dietach odchudzających między 500 a 600 kcal. Pierwszy posiłek to odpowiednio zbilansowane składniki takie jak złożone węglowodany, które dają nam uczucie sytości, białko z chudych produktów roślinnych i zwierzęcych a także zdrowych tłuszczy, świeżych warzyw i owoców bogatych w błonnik. Tych pierwszych można jeść tak naprawdę dowolną ilość.

O której godzinie jeść kolację?

Naukowcy a także dietetycy radzą, by kolacja była jedzona 3-4 godziny przed snem. To pomaga nie tylko strawić ją, zanim pójdziemy spać, ale pomaga też zasnąć i przespać noc głębokim snem. Jedzenie w nocy może prowadzić do takich problemów jak zaburzenia snu, niestrawność, zgaga oraz dyskomfort żołądkowy. To także prosta droga do zwiększenia poziomu insuliny, co w efekcie może prowadzić do podniesienia poziomu cukru we krwi. To stan szczególnie groźny dla osób z cukrzycą lub z nadwagą.

Obfite śniadanie i lekka kolacja?

Jedzenie późnym wieczorem czy w nocy nie służy naszemu organizmowi i może sprawić, że przytyjemy, ale nie oznacza to, że mamy w ogóle nie jeść kolacji. Ważne jest, by ostatni posiłek zjeść najpóźniej 10 godzin po śniadaniu i unikać nocnego podjadania.

Naukowcy z University of Aberdeen i University of Surrey dowiedli, że to śniadanie powinno być najbardziej obfitym posiłkiem dnia. Dzięki temu przez cały dzień odczuwać będziemy mniejszy głód i rzadziej podjadać np. niezdrowe przekąski. Okazuje się, że to właśnie odpowiednio pożywne śniadanie może pomóc w utrzymaniu szczupłej sylwetki. W dobraniu odpowiedniej diety i proporcji posiłków warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Zwłaszcza, jeśli zmagamy się z cukrzycą albo insulinoopornością.