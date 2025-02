Najgorsza pora na obiad, jeśli się odchudzasz

Poradniki, jak schudnąć, często wskazują najlepszą porę na jedzenie śniadania i kolacji. Jednak mało który przywiązuje wagę do godziny jedzenia obiadu, który jest równie istotnym posiłkiem w ciągu dnia. Lena Bakovic, dyplomowana dietetyczka, mieszkająca na Florydzie, wskazała optymalną porę jedzenia obiadu.

Reklama

Według eksperci najlepiej jeść obiad około cztery do pięciu godzin po śniadaniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, którym zależy na utracie wagi. - Jeśli ktoś obudzi się o 7:00 i zje bogate w składniki odżywcze śniadanie o 8:00, prawdopodobnie dostroi się do sygnałów głodu około cztery do pięciu godzin później, między 12:00 a 13:00 - wyjaśniła w rozmowie z serwisem realsimple.com. - Zjedzenie lunchu później może utrudnić organizmowi metabolizm pożywienia i może skutkować pominięciem kolacji i/lub zjedzeniem przekąski przed snem - dodała.

Reklama

Kiedy najlepiej jeść obiad?

Badania przeprowadzone przez naukowców z Hiszpanii wykazały, że osoby jedzące późny obiad spalają mniej kalorii w spoczynku niż osoby, które jadły obiad o 13:00. Na łamach czasopisma naukowego "Nutrients" przytoczono wyniki badań naukowych, z których wynika, że osoby, które jadły obiad o 16:30, miały również niestabilny poziom cukru we krwi w ciągu dnia i dłużej przetwarzały węglowodany w energię.

Brak jedzenia przez dłuższy czas może powodować gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi podczas jedzenia, szczególnie jeśli posiłek zawiera dużo węglowodanów. Skoki poziomu cukru we zwiększają ryzyko znacznego spadku poziomu cukru we krwi w dalszej części dnia. Może to wywoływać uwalnianie hormonów wywołujących skrajne napady głodu, co zwiększa skłonność do podjadania.