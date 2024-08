Lato zdecydowanie zachęca do noszenia lżejszych ubrań, wybierania spódnic, sukienek i szortów. Wraz z tym jednak mogą się pojawić bardzo nieprzyjemne objawy – ból, pieczenie, odparzenia czy wysypka. A wszystko to za sprawą ocierających się o siebie ud. Co zrobić, by temu zapobiec?