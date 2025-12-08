W specjalnym komunikacie poinformowano, że od 1 stycznia 2025 r. w Demokratycznej Republice Konga odnotowano już prawie 65 tys. zachorowań na cholerę oraz 1888 zgonów z powodu tej choroby.

Jedna czwarta zarażonych to dzieci

UNICEF podkreślił, że blisko jedna czwarta ogółu infekcji (blisko 15 tys.) dotyczyła dzieci, których odsetek wśród ofiar śmiertelnych stanowi ok. 18 proc. (340 przypadków).

Jeden z najbardziej dramatycznych przykładów

Jako jeden z najbardziej dramatycznych przykładów spustoszenia, które wywołuje cholera, UNICEF podał sytuację z jednego z sierocińców w stolicy DRK – Kinszasie, gdzie z powodu choroby zmarło 16 z 62 dzieci.

Według danych UNICEF obecnie cholerą dotkniętych jest 17 z 26 prowincji, w tym okręg stołeczny. ONZ-owska agenda podkreśliła, że do utrzymywania się choroby przyczynia się "ograniczony dostęp do czystej wody i usług sanitarnych" – tylko "43 proc. populacji korzysta przynajmniej z podstawowych usług w tym zakresie". Ponadto – jak wynika z danych UNICEF – "tylko 15 proc. społeczeństwa ma dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych".

Cenne informacje dla ponad 13,5 mln osób

Przedstawiciel Funduszu w DRK John Agbor poinformował, że UNICEF na wielu płaszczyznach podejmuje działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się cholery i reagowanie na nią. Dodał, że są to przede wszystkim inicjatywy realizowane w szkołach, ośrodkach zdrowia i wśród lokalnych społeczności w ramach hasła WASH (Water – woda, Sanitation – kwestie sanitarne i Hygiene – higiena). Przedstawiciel UNICEF w DRK podkreślił, że dzięki działaniom wspieranym przez Fundusz ponad 13,5 mln osób otrzymało w tym roku informacje na temat zapobiegania cholerze i reagowania na nią.

Dramatycznie niedofinansowanie

UNICEF zaapelował też do władz krajów, które współpracują z Funduszem, "o zwiększenie inwestycji w usługi wodne, sanitarne, higieniczne i zdrowotne, zwłaszcza w ustalonych ogniskach cholery". Podkreślono, że przygotowany przez władze w Kinszasie krajowy plan eliminacji cholery jest "dramatycznie niedofinansowany i wymaga lepszej, wielosektorowej koordynacji". UNICEF szacuje, że potrzeba ok. 6 mln dolarów, aby w 2026 r. zapewnić odpowiedni poziom finansowania mechanizmu szybkiego reagowania na cholerę.