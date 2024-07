Więcej zakrzepów, gdy jest gorąco

Gdy na zewnątrz panują upały, pogoda nie jest łaskawa głównie dla osób, które mają problemy z sercem. Upały sprawiają, że serce przyśpiesza, pojawić się mogą też na przykład kłopoty z ciśnieniem lub też zwiększa się ryzyko udarów. To ostatnie może być powodowane przez zatory – odwodnienie zwiększa bowiem prawdopodobieństwo zakrzepów.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Lekarz ostrzega przed opalaniem nóg

Ja podaje portal Medonet, powołując się na słowa dr Łukasza Palucha, który jest specjalistą flebologiem z Warszawskiego Instytutu Naczyniowego, opalanie nóg, wystawianie ich na słońce, przegrzewanie ciała, może sprawić, że na kończynach dolnych powstanie dużo zmian naczyniowych, na przykład pajączków.

Reklama

Ponadto takie, wydawać by się mogło, niegroźne czynności, jak ogrzewanie nóg w czasie upałów, według Palucha może przyczynić się do tego, że zwiększy się ciśnienie w układzie naczyniowym, co uszkodzić może śródbłonek naczyń i zwiększyć predyspozycje do niewydolności żylnej. Dlatego też zdecydowanie warto smarować się podczas upałów kremami z wysokim filtrem, a jeżeli na nogach pojawiają się żylaki czy pajączki, jak najszybciej to skonsultować z lekarzem.

Jak objawia się zakrzepica?

Ekspozycja na słońce i odwodnienie może zwiększyć ryzyko zakrzepicy. To naprawdę groźne schorzenie, dlatego warto wiedzieć, jak się objawia, by móc szybko zareagować. Gdy mamy jakiekolwiek podejrzenia w tej kwestii, wizyta u lekarza czy na pogotowiu powinna być natychmiastowa. Jest to bowiem nie tylko zagrożenie dla zdrowia, lecz także życia i może być tragiczne w skutkach.

Zakrzepica nóg objawia się na przykład bólem występującym tylko w jednej nodze, sinym kolorem skóry, podwyższoną temperaturą ciała w tym miejscu, co sprawia, że jedna noga jest cieplejsza niż druga, drętwieniem, opuchlizną, a nawet dusznościami.

Jak zapobiegać zakrzepicy?

Nie zawsze mamy na to wpływ, jednak istnieje szereg czynności, które mogą sprawić, że zapobiegniemy zakrzepicy. Warto się regularnie nawadniać oraz smarować się filtrem przed wyjściem na słońce. Ponadto konieczny jest, najprościej mówiąc, zdrowy styl życia. Zarówno zdrowa, odżywcza dieta, unikanie używek oraz duża aktywność fizyczna mogą być bardzo pomocne w tej kwestii.