Coraz więcej osób narzeka na swoje życie seksualne. Do pogorszenia komfortu w tym aspekcie przyczyniła się też pandemia koronawirusa. Co możemy zrobić, aby poprawić swoje libido? Okazuje się, że można wpłynąć na to na bardzo wiele sposobów - od ćwiczeń, przez dokładne szczotkowanie zębów, po właściwą dietę.