Niejednokrotnie zastanawiamy się, co można uczynić, by poprawić nastrój i zwiększyć ochotę na łóżkowe igraszki. Jesteśmy zmęczeni po całym dniu pracy, wykonywaniu obowiązków domowych i po prostu nie mamy weny na seks. Naukowcy z Uniwersytetu w Oslo doszli do ciekawych wniosków.

Seks po jedzeniu. Jak poprawić swoje życie erotyczne?

Seks po jedzeniu przyjemniejszy. Jak przeprowadzono badania?

Seks po jedzeniu. Grelina. Co to dokładnie jest? Seks po jedzeniu. Jak poprawić swoje życie erotyczne? Naukowcy z norweskiej uczelni twierdzą, że "delikatne pieszczoty" są mniej przyjemne, kiedy jesteśmy głodni. To efekt spowodowany hormonem głodu, czyli greliną. "Poza swoją ustaloną rolą jako hormon stymulujący apetyt, grelina bierze również udział w przypisywaniu wartości nagrodom społecznym, takim jak dotyk" – wyjaśniają naukowcy w artykule opublikowanym przez czasopismo Psychophysiology. Z badań wynika, że grelina ma również wpływ na przyjemność dotyku. Seks po jedzeniu przyjemniejszy. Jak przeprowadzono badania? Reklama Sześćdziesięciu uczestników poproszono o przyjście do laboratorium na testy w dwa oddzielne dni. Pierwszego dnia badani przychodzili na czczo i nie jedli też nic na miejscu. Z kolei drugiego dnia również przychodzili na czczo, ale otrzymali na miejscu posiłek. Badania krwi potwierdziły, że w tym drugim przypadku poziom greliny wyraźnie spadł. Zdecydowana większość uczestników potwierdziła też, że intensywność i przyjemność dotyku była wyższa po jedzeniu niż w dniu "postu". Reklama Seks po jedzeniu. Grelina. Co to dokładnie jest? Hormon głodu, wytwarzany i uwalniany głównie przez komórki żołądka. Niewielkie ilości są również uwalniane przez jelito cienkie, trzustkę i mózg. Nazwa "hormon głodu" bierze się stąd, że grelina pobudza apetyt, zwiększa spożycie pokarmu a także wspomaga magazynowanie tłuszczu.