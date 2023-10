Orzechy laskowe są dojrzałymi owocami leszczyny, spadają z krzewów we wrześniu i październiku. Właśnie trwa na nie sezon, więc warto włączyć je do codziennej diety.

Obfitują w witaminę E, która działa odmładzająco i poprawia płodność. Do tego przeciwdziała sklejaniu się płytek krwi, co mogłoby prowadzić do powstania zakrzepów. Na potencję dobrze wpływa też duża zawartość witamin z grupy B, które wspomagają wydzielanie hormonów płciowych. Do tego wzmacniają układ nerwowy, usprawniają pamięć.

Orzechy laskowe zawierają sporo potasu, który stoi na straży dobrze funkcjonującego układu krążenia – zapobiega nadciśnieniu, miażdżycy i zakrzepom. Dzięki dużej zawartości błonnika i zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych normuje poziom cholesterolu - zmniejsza więc ryzyko rozwoju miażdżycy.

Natomiast znajdujący się w nich magnez poprawia pamięć i sprawność myślenia. Po orzechy laskowe warto sięgać, jeśli jesteśmy zmęczeni psychicznie, dużo się denerwujemy. Do tego magnez reguluje stężenie cukru we krwi, pomaga leczyć nadciśnienie.

Orzechy laskowe mają w swoim składzie również sporo żelaza (bierze udział w produkcji krwinek czerwonych, chroni przed anemią), fosforu (wzmacnia kości i zęby), manganu (poprawia odporność, wpływa na właściwą krzepliwość krwi), cynku (reguluje ciśnienie krwi, zapobiega żylakom) i miedzi (chroni przed osteoporozą, zwiększ odporność, poprawia pamięć i koncentrację).

Bez obaw mogę je jeść osoby z cukrzycą, bo orzechy laskowe mają niski indeks glikemiczny (15).

Choć są kaloryczne (garść dostarcza ok. 180 kcal), gdy jemy je w umiarze (np. garść, 30 g, dziennie), nie powodują tycia. Zawarty w nich tłuszcz stymuluje procesy przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej. Poza tym duża ilość błonnika poprawia perystaltykę jelit.

Z orzechów laskowych można przygotować domowe masło orzechowe

Przepis na masło orzechowe

Wysypujemy na blachę do pieczenia dwie szklanki orzechów, zalewały łyżeczką oleju roślinnego i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 250 st. C na około 10 minut. Upieczone studzimy. Żeby pozbyć się brązowych skórek, wsypujemy orzeszki do papierowej torebki i pocieramy nią. Wsypujemy orzechy do blendera, dodajemy łyżkę oleju. Kiedy uzyskamy gładką konsystencje dodajemy pół łyżeczki cukru i szczyptę soli – do smaku. Przekładamy do słoika i trzymamy go w lodówce.

Przeciwwskazaniem do jedzenia orzechów laskowych jest przede wszystkim alergia. Nie sposób ją przegapić, bo po zjedzeniu orzechów daje objawy, najczęściej objawy tzw. zespołu alergii jamy ustnej, tj.:

pokrzywka

pieczenie i obrzęk jamy ustnej, warg i twarzy

problemy z oddychaniem

wymioty i biegunka

Jak przechowywać orzechy laskowe?

Trzeba trzymać je w ciemnych pojemnikach, najlepiej szklanych, bo pod wpływem ciepła i światła szybciej jełczeją.

Co ciekawe, orzechy laskowe są wykorzystywane w kosmetyce. Są składnikiem mydeł i pudrów. Bywa składnikiem preparatów, które leczą rany, oparzenia i wrzody.