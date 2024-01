Raczej nie ma takiej osoby, która nie miałaby choć raz w życiu wbitej w skórę drzazgi. Świetnie, gdy w pobliżu jest osoba, która pomoże nam ją wyciągnąć. Co jednak w sytuacji, gdy musimy zrobić to sami, a do tego drzazga wbiła się dość mocno i ledwo ją widać?