1. Komórka jajowa (oocyt) jest największą komórką w ciele kobiety. Jest na tyle duża, że można ją dojrzeć gołym okiem. Ma około 0,12 mm średnicy, jest wielkości ziarenka piasku.

2. W przeciwieństwie do plemników, które są produkowane na bieżąco i których jest nieograniczona liczba, komórki jajowe powstają jeszcze w okresie życia płodowego żeńskiego zarodka, a ich liczba jest w dniu narodzin dziewczynki określona. Proces powstawania komórek jajowych nazywany jest oogenezą, zachodzi w jajnikach. Kiedy dziewczynka przychodzi na świat, w obu jej jajnikach znajduje się średnio od 1 miliona do 2 milionów pęcherzyków jajnikowych, z których w ciągu życia uwolni się zaledwie około pół tysiąca dojrzałych komórek jajowych.

3. Komórka jajowa jest jedyną komórką w ciele, która przechowuje połowę genów potrzebnych do stworzenia nowego człowieka.

4. Po uwolnieniu z jajnika, komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia przez około dobę. Komórka jajowa jest otoczona przez warstwę komórek zwanych koroną komórek jajowych, które pomagają plemnikowi dostać się do komórki jajowej.

5. Komórka jajowa jest zdolna do blokowania dodatkowych plemników po zapłodnieniu, proces ten nazywany jest reakcją korowej. Dowiedziono, że komórka jajowa nie jest bierna w procesie zapłodnienia, lecz sama wybiera plemnik, który do siebie dopuści. Najatrakcyjniejszy jest dla niej plemnik niekoniecznie najszybszy, istotniejsze jest to, by miał właściwą budowę i prawidłowy materiał DNA.

6. Komórka jajowa kusi plemniki. Wabi je do siebie za pomocą progesteronu – żeńskiego hormonu płciowego, który powstaje w okalających ją komórkach pęcherzykowych.

7. Gdy komórka jajowa w pełni dojrzeje, trafia do jajowodów. Tu czeka na zapłodnienie przez ok. 24 godziny i gdy do tego dojdzie, wyprowadzana jest ruchami rzęsek do macicy, gdzie zagnieżdża się po 6-10 dniach.

8. Komórki jajowe można zamrozić. Zabieg krioprezerwacji polega na umieszczeniu komórki jajowej w ciekłym azocie, w temperaturze -195 st. C, dzięki czemu zachowują one swoje funkcje i mogą zostać wykorzystane w przyszłości.