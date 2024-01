Glukometr to proste urządzenie, które można kupić w każdej aptece bez recepty. W skład zestawu wchodzi aparat do mierzenia cukru, paski testowe i specjalny nakłuwacz - lancet.

Kto regularnie korzysta z glukometru?

Osoby z cukrzycą typu 1 – u których organizm nie produkuje insuliny, co wymaga regularnego monitorowania poziomu glukozy i podawania insuliny.

Osoby z cukrzycą typu 2 – u których organizm nie wykorzystuje insuliny w prawidłowy sposób lub nie produkuje jej w wystarczającej ilości. W zależności od stopnia zaawansowania choroby i zaleceń lekarza, mogą one również potrzebować regularnych pomiarów.

Kobiety w ciąży z cukrzycą ciążową – aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno matki, jak i dziecka, mogą być zalecone częste pomiary poziomu glukozy.

Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi jest kluczowe dla uniknięcia powikłań cukrzycy, takich jak uszkodzenie nerek, nerwów, oczu, serca i innych organów. Glukometr pozwala na szybkie podjęcie działań w przypadku wykrycia zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi, co może być niezbędne do utrzymania zdrowia i zapobiegania nagłym sytuacjom zagrożenia życia, takim jak hipoglikemia (niedocukrzenie) lub hiperglikemia (nadmiar cukru we krwi).

Instrukcja stosowania glukometru

Przed użyciem glukometru przygotuj wszystkie niezbędne materiały, takie jak testowe paski, lancet i alkoholowy wacik. A następnie:

Umyj ręce wodą i mydłem i dokładnie je osusz. Nie ma potrzeby przemywania skóry środkiem dezynfekującym. Co więcej, nawet niewielka ilość alkoholu, która dostanie się do pobranej próbki krwi, może zafałszować wynik.

Włóż jednorazowy lancet do nakłuwacza do palca, aby pobrać kroplę krwi. Przygotuj przyrząd do użycia.

Wsuń testowy pasek do glukometru zgodnie z instrukcją obsługi.

Przyłóż nakłuwacz do bocznej części opuszki palca i wciśnij przycisk zwalniający. Kropla krwi powinna pojawić się samoczynnie.

Poczekaj na wynik i zapisz go w dzienniku pomiarów glukozy.

Uwaga! Jeśli wynik badania jest niższy lub wyższy, co nie ma odzwierciedlenia w twoim samopoczuciu, powtórz badanie z nowej kropli krwi.

Tych błędów unikaj!