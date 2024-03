Odchudzanie a napoje

W czasie odchudzania równie ważne co odpowiednio przygotowane posiłki, wykluczenia niektórych produktów czy zmniejszenie ilości, są także napoje. To, co pijemy, ma też ogromny wpływ na wagę. Nawet jedna szklanka nieodpowiedniego napoju może zrujnować efekt. "Niewinnie" wyglądające płyny mogą zawierać puste kalorie czy też nie gwarantować uczucia sytości tak potrzebnego przy odchudzaniu.

Serwis Eat This z udziałem dietetyków przygotował listę 10 napojów, które powinniśmy wykluczyć, jeżeli chcemy faktycznie zrzucić kilogramy.

Soki owocowe

W Polsce sok owocowy to produkt składający się w 100 proc. z owoców, bez dodatkowych substancji słodzących. I choć indeks glikemiczny soków nie jest wysoki, raczej na średnim poziomie, to jednak wyższy niż w przypadku odpowiadających im owoców. Amerykańska dietetyczka Destini Moody zwraca uwagą na jeszcze jedną rzecz.

– Wiele osób uważa, że sok owocowy to zdrowy napój, nawet jeśli składa się w 100 proc. z owoców. Oczywiście sok zawiera więcej składników odżywczych niż napój gazowany, ale ma mniej błonnika, niż znajdziemy w całym owocu. Oznacza to, że sok nie zapewnia uczucia sytości, jakie daje jedzenie owoców, i prowadzi do szybszego spożywania kalorii - mówi.

Kawa z mlekiem

– Chociaż czarna kawa może zawierać przeciwutleniacze i dostarczać wielu korzyści, to rodzaje kaw jak frappuccino i latte, nie mają takich samych walorów – tłumaczy Moody. Chodzi o dodatki w postaci mleka, śmietany, cukru czy bitej śmietany.

- Na odchudzanie najlepsza jest filiżanka czarnej kawy bo zawiera niewiele kalorii lub nie zawiera ich wcale, ale latte może znacznie utrudnić utratę wagi trudny - wyjaśnia.

Alkohol

Napoje alkoholowe w znaczący sposób przyczyniają się do przyrostu masy ciała i mogą utrudniać odchudzanie. Dzieje się tak dlatego, że porcja alkoholu może zawierać od kilkudziesięciu (w przypadku wina) do nawet 500 kalorii (półlitrowe piwo).

- Alkohol generalnie mieć szkodliwy wpływ na metabolizm, bo upijanie się może powodować większe odkładanie się tłuszczu i obniżanie poziomu cukru we krwi, co z kolei powoduje większy głód – ostrzega Moody.

Mleko owsiane

Chociaż mleko owsiane wydaje się bezpieczną alternatywą dla wegan i osób z nietolerancją laktozy, zawarte w nim cukry i ilość kalorii mogą nieprzyjemnie zaskoczyć.

– Problem z tym mlekiem roślinnym polega na tym, że w porównaniu z innymi wegańskimi substytutami, takimi jak soja, zazwyczaj brakuje mu białka, ale za to zawiera dużo węglowodanów. Białko sprawia, że czujesz się pełny, a bez niego wypicie napoju wysokowęglowodanowego powoduje skok i spadek poziomu cukru we krwi. Oznacza to, że mleko owsiane może zwiększyć spożycie kalorii i apetyt – mówi Moody.

Napoje energetyczne

To produkty, które oferują szybki zastrzyk energii. Jednak często jest to skutek zawartych w nich cukru lub innych kalorycznych substancji, a także kofeiny, które mogą pośrednio wpływać na kontrolę wagi.

– Niektórzy potrafią pić kilka takich napojów dziennie. Ale jeżeli próbujesz schudnąć, taki nawyk nie jest najlepszym pomysłem – tłumaczy Moody.

Słodzone napoje gazowane

To zdecydowanie jeden z najgorszych produktów na tej liście. Napoje takie są pełne dodatkowych cukrów, nie mają za to wartości odżywczych. Dostarczają jedynie puste kalorie. Co w zamian? Dietetycy zalecają picie wody czy różnego rodzaju herbat.

– Z punktu widzenia bilansu energetycznego dietetyczne napoje gazowane dietetyczne są lepsze przy odchudzaniu niż wersje pełnokaloryczne i pełnocukrowe. Więc jeżeli nie umiesz porzucić napojów gazowanych, przejdź na ich wersję dietetyczną. To znacznie zmniejszy ilość kalorii, które spożywasz – mówi dietetyczka Gianna Masi.

Lemoniada

W przypadku kupowanej lemoniady mamy do czynienia z podobną sytuacją, co przy napojach gazowanych - dodatkowy cukier. Dlatego lepszą opcja będzie domowa wersja - woda z wyciśniętą lub plasterkiem cytryny z minimalną ilością substancji słodzącej lub jej zupełnym brakiem.

Koktajle owocowe bez białka

Koktajle owocowe, często postrzegane jako zdrowe, mogą zamienić się w bomby cukrowe, gdy brakuje im białka. Białko uchodzi za najbardziej sycący składnik spożywczy, który jest kluczowy w kontrolowaniu wagi.

– Koktajle owocowe mogą być zdrowe, ale mogą również powodować niedosyt. Chcąc schudnąć, najlepiej spożywać koktajle owocowe z dodatkiem białka, aby zapewnić sobie większe poczucie sytości. Białko wzmaga uczucie sytości i pomaga w utrzymaniu beztłuszczowej masy mięśniowej, co jest korzystne przy staraniach o utratę wagi – mówi Masi.

Napoje dla sportowców

Napoje dla sportowców, reklamowane jako idealny środek nawadniający przy aktywności fizycznej, również mogą okazać się pułapką. Często zawierają cukier lub inne substancje słodzące co prowadzi do spożywania dodatkowych, niepotrzebnych kalorii. Skuteczne nawodnienie może przecież zapewnić zwykła woda, wzbogacona o ulubione bezpieczne dodatki.

– Większość ludzi nie potrzebuje takiego napoju, aby odpowiednio się nawodnić. Napoje izotoniczne dostarczają dodatkowych kalorii i cukru, co jest dobre dla sportowców lub osób, które muszą uzupełnić zapasy glikogenu podczas ćwiczeń – mówi Masi.

Napoje z dodatkiem oliwy z oliwek

Oliwa z oliwek to jeden z najzdrowszych produktów, polecany w wielu dietach. Jednak, jak zaznacza dietetyczka, włączanie jej do innych napojów (np. kawy) może zaburzyć plany związane z odchudzaniem ze względu na wysoką gęstość kaloryczną (100 g oliwy to 884 kcal).

– Gdy dodasz oliwę z oliwek lub produkty o wysokiej zawartości tłuszczu do napoju, który chcesz wypić, spożyjesz dużą ilość kalorii w krótkim czasie, co nie pomoże w kontrolowaniu wagi – ostrzega Masi.​