W świecie żywienia medycznego dość rzadko pojawia się produkt, który tak szybko zdobywa zaufanie pacjentów i specjalistów.

Dlaczego właśnie ten produkt stał się przełomem? Odpowiedź kryje się w jego unikalnym połączeniu wartości odżywczej, naturalnego smaku i praktycznego zastosowania w codziennej opiece nad pacjentem.

Od mleka do owocowej rewolucji w żywieniu medycznym – historia marki Nutrego

Owocowe Nutrego Fruty Plus nie pojawiło się znikąd. Grunt pod jego sukces przygotował dostępny już od wielu lat, flagowy produkt firmy - Nutrego Forte.

Marka Nutrego osiągnęła przełom w tej dziedzinie. Oferuje smaczne produkty z zachowaniem wysokich wartości odżywczych dla pacjentów. W efekcie podopieczni będący konsumentami otrzymali połączenie wysokiej wartości odżywczej i praktycznego zastosowania.

Nutrego Forte nie tylko ma dobry smak, ale też wysoką kaloryczność i zawartość białka w jednej butelce. Do tego zachowuje pełnowartościową i zbilansowaną dietę co korzystnie wpływa na osoby chore, przygotowujące się do leczenia i wspomaga osoby z trudnościami żywieniowymi.

Stąd już prosta droga do owocowej rewolucji

Czyli wzmocnienia żywienia medycznego dodatkiem owoców.

Nutrego Fruty Plus to pełnowartościowe wsparcie odżywcze w formie musu owocowego. Dzięki aż 35% zawartości owoców i wysokiej zawartości błonnika, produkt stanowi świeżą alternatywę dla standardowych, mlecznych preparatów żywieniowych.

Jest bogaty w witaminę D3 – kluczową w procesie rekonwalescencji i utrzymania odporności.

Do wyboru jest 5 naturalnych smaków (jabłko, malina, jagoda, brzoskwinia i burak), które zachęcają do regularnego jedzenia nawet osoby z obniżonym apetytem.

Według opinii pacjentów, opiekunów i personelu medycznego, Nutrego Fruty Plus wyróżnia się:

Naturalnym, owocowym smakiem, który przełamuje monotonię diety medycznej.

Wygodą i prostotą użycia – gotowy do spożycia, w poręcznym opakowaniu, łatwy do podania pacjentowi leżącemu czy z dysfagią.

Wszechstronnością zastosowania – od prehabilitacji przed zabiegiem, przez okres leczenia, aż po rekonwalescencję.

To właśnie ta równowaga między skutecznością a przyjemnością spożycia sprawiła, że Nutrego Fruty Plus stało się jednym z najczęściej rekomendowanych produktów w swojej kategorii w 2025 roku.

Nutrego znajdziesz w oficjalnym polskim sklepie nutrego.pl i u partnerów handlowych.

Proces produkcji żywienia medycznego Nutrego

Żywność Nutrego produkowana jest zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów co oznacza, że każdy etap jej wytwarzania – od doboru surowców, przez procesy technologiczne, aż po pakowanie i dystrybucję – odbywa się według restrykcyjnych, międzynarodowych norm jakości i bezpieczeństwa. Dzięki temu pacjent otrzymuje produkt nie tylko skuteczny pod względem odżywczym, ale również w pełni bezpieczny, o powtarzalnym składzie i właściwościach (czego zdecydowanie nie można powiedzieć o suplementach diety).

Żywienie medyczne Nutrego tworzone jest w zgodzie z założeniami Medycyny Opartej na Dowodach(Evidence Based Medicine) – czyli na praktyce klinicznej popartej rzetelnymi badaniami naukowymi. To zespół wytycznych, które towarzyszą projektowaniu i produkcji każdej formuły, tak aby wspierała pacjentów w konkretnych stanach zdrowia, poprawiała wyniki leczenia i ułatwiała codzienną opiekę.

Gama produktów Nutrego obejmuje środki odżywcze dostosowane do różnych potrzeb – od diet wspomagających rekonwalescencję po specjalistyczne preparaty stosowane w chorobach przewodu pokarmowego, układu krążenia czy w przypadku niedożywienia związanego z chorobą.

Podmiot odpowiedzialny za dystrybucję w Polsce: OSS sp. z o.o.