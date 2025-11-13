Ryby — skarbnica cennych składników

Ryby zawierają mniej tłuszczów nasyconych niż czerwone mięso i jednocześnie dostarczają:

Reklama

wysokiej jakości białka,

jodu,

witamin i minerałów,

a przede wszystkim — nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3.

To właśnie omega-3 sprawiają, że regularne jedzenie ryb niesie tak wiele korzyści dla serca.

Omega-3 — co to właściwie jest?

Wyróżniamy trzy kluczowe rodzaje kwasów omega-3:

DHA (kwas dokozaheksaenowy)

EPA (kwas eikozapentaenowy)

ALA (kwas α-linolenowy)

DHA i EPA znajdują się w rybach, natomiast ALA pochodzi głównie z roślin. Wszystkie należą do grupy zdrowych tłuszczów wielonienasyconych.

Jak ryby wspierają zdrowie serca?

Badania naukowe potwierdzają, że kwasy omega-3 mają działanie przeciwzapalne i pozytywnie wpływają na układ krążenia. Regularne spożycie ryb może:

obniżać poziom triglicerydów,

zwiększać poziom „dobrego” cholesterolu HDL,

zmniejszać ryzyko powstawania zakrzepów,

nieznacznie obniżać ciśnienie krwi,

redukować ryzyko chorób serca i udaru.

Ile ryb należy jeść?

Zaleca się spożywanie 2–3 porcji ryb tygodniowo, najlepiej tych tłustych, które zawierają najwięcej omega-3. Taka ilość dostarcza około 250–500 mg DHA i EPA dziennie.

Do najlepszych źródeł omega-3 należą:

łosoś,

makrela,

śledź,

sardynki.

Sposób przygotowania też ma znaczenie. Najzdrowsze metody to: pieczenie, grillowanie, gotowanie na parze. Ryby smażone w głębokim tłuszczu warto traktować jako okazjonalny wybór.

Czy omega-3 można mieć w diecie za dużo?

Choć niedobór omega-3 zwiększa ryzyko chorób serca, zbyt wysokie dawki — zwłaszcza z suplementów — nie zawsze są korzystne. Niektóre badania wskazują, że bardzo duże dawki suplementów omega-3 mogą zwiększać ryzyko migotania przedsionków. Warto więc stosować suplementy rozsądnie i zgodnie z zaleceniami lekarza.

A co z rtęcią w rybach?

Rtęć naturalnie występuje w środowisku, ale może kumulować się w dużych, drapieżnych rybach, takich jak:

rekin,

okoń głębinowy,

miecznik, marlin,

sum.

Te gatunki lepiej spożywać rzadziej — od raz w tygodniu do raz na dwa tygodnie. Większość popularnych ryb ma jednak niską zawartość rtęci i może być jedzona regularnie.

Co jeśli nie jem ryb?

Osoby, które nie spożywają ryb lub mają alergię, nadal mogą dostarczać omega-3 poprzez produkty roślinne bogate w ALA, takie jak: