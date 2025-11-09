Czym jest l-teanina?

L-teanina to unikalny aminokwas, który nie wchodzi w skład białek, a naturalnie występuje w liściach herbaty (Camellia sinensis). Odpowiada za charakterystyczny smak „umami” w zielonej herbacie, czyli delikatne, przyjemne wrażenie pełni smaku. Co ciekawe, l-teanina potrafi również łagodzić gorzkie nuty w czekoladzie, kofeinie, grejpfrucie czy innych produktach spożywczych.

Najwięcej l-teaniny zawierają młode liście herbaty – stąd wysokiej jakości herbaty pochodzące z wczesnych zbiorów („dwa liście i pąk”) są nie tylko smaczniejsze, ale i bogatsze w ten cenny związek. Warto też wiedzieć, że procesy utleniania liści (błędnie nazywane „fermentacją”) mogą obniżać zawartość l-teaniny, podczas gdy delikatne suszenie w umiarkowanej temperaturze może ją zwiększać.

Jak działa l-teanina?

Po spożyciu l-teanina jest dobrze wchłaniana w jelitach i przenika przez barierę krew–mózg. Badania sugerują, że może wpływać na aktywność fal alfa w mózgu – tych samych, które pojawiają się w stanie relaksu, ale jednocześnie czujnej koncentracji. To tłumaczy, dlaczego po filiżance zielonej herbaty czujemy się spokojniejsi, a jednocześnie skupieni.

W połączeniu z kofeiną, l-teanina może dodatkowo poprawiać czujność, skupienie i szybkość reakcji, bez typowego dla samej kofeiny uczucia napięcia. To właśnie synergiczne działanie tych dwóch związków sprawia, że zielona herbata bywa określana jako „napój harmonii”.

Co mówią badania?

Badania na zwierzętach wykazały, że l-teanina jest dobrze metabolizowana i bezpieczna. U ludzi, po spożyciu dawki 100 mg (w postaci kapsułki lub zielonej herbaty), maksymalne stężenie w osoczu osiąga się już po około 45–60 minutach. W badaniach laboratoryjnych wykazano także, że u nicieni (Caenorhabditis elegans) suplementacja l-teaniną mogła nieznacznie wydłużać długość życia – jednak takie efekty nie zostały dotąd potwierdzone u ludzi.

Choć niektóre eksperymenty wskazują na działanie redukujące stres, poprawiające sen i koncentrację, wyniki są często niespójne. Wciąż brakuje dużych, dobrze zaprojektowanych badań klinicznych, które jednoznacznie potwierdziłyby skuteczność suplementacji l-teaniną u ludzi.

Bezpieczeństwo i rozsądek w suplementacji

Dostępne dane toksykologiczne wskazują, że l-teanina jest bezpieczna – nawet w stosunkowo wysokich dawkach. Jednak eksperci zalecają ostrożność w przyjmowaniu suplementów zawierających duże ilości tego związku, zwłaszcza w izolowanej formie. Do czasu uzyskania bardziej jednoznacznych dowodów naukowych, najlepszym źródłem l-teaniny pozostaje po prostu… dobra zielona herbata.

Podsumowanie

L-teanina to fascynujący składnik herbaty, który może wspierać relaks i koncentrację, poprawiać nastrój i łagodzić skutki stresu. Choć wstępne badania są obiecujące, nauka wciąż nie nadąża za popularnością tego suplementu. Warto więc zachować zdrowy rozsądek – i zamiast szukać cudownej tabletki, sięgnąć po naturalne źródło spokoju i równowagi w filiżance zielonej herbaty.