Niedobór witaminy K jest spotykany dość często. Powodem jest zazwyczaj nieodpowiednia dieta, choroby, otyłość lub podeszły wiek. Niedostateczna ilość witaminy K w organizmie objawia się m.in. zaburzeniami procesu krzepnięcia krwi, a co za tym idzie – tendencją do krwotoków i krwawień trudnych do zatamowania. Jak podnieść poziom witaminy K? W jakich produktach się znajduje?