Witamina C ma szereg właściwości prozdrowotnych. Kwas askorbinowy m.in. wzmacnia dziąsła i zęby, likwiduje bakterie odpowiedzialne za powstawanie próchnicy, ma silne działanie przeciwutleniające przez co chroni komórki przed wolnymi rodnikami, a na dodatek poprawia stan chrząstek stawowych, zapobiega odwapnieniu kości i reguluje ciśnienie tętnicze.

Reklama

Kwas askorbinowy nie jest wytwarzany przez organizm człowieka, w związku z czym witaminę C należy dostarczać organizmowi z zewnątrz. Choć witamina C często kojarzy się z owocami cytrusowymi – zwłaszcza cytryną - istnieje wiele innych warzyw i owoców, które mają jej znacznie więcej.

Jakie owoce i warzywa mają najwięcej witaminy C?

Witamina C jest bardziej aktywna w naturalnych produktach niż syntetyczny kwas askorbinowy. To sprawia, że lepiej się wchłania i dłużej się utrzymuje w organizmie.

Reklama

Natka pietruszki – 269 mg/100 g

Reklama

Najwięcej witaminy C znajdziemy w natce pietruszki. Zawiera ona aż 269 mg w 100 gramach świeżej masy warzywa. Jedna łyżka świeżej, posiekanej natki pietruszki odpowiada połowie dziennego zapotrzebowania na witaminę C w organizmie. To nie jedyne właściwości natki. Poprawia także przemianę materii i trawienie.

Czarna porzeczka – 183 mg/100 g

Przeciętnie ilość witaminy C w czarnej porzeczce wynosi 180 mg w 100 gramach, jednak im cieplejsze lato, tym bardziej zawartość witaminy C jest większa. Może osiągać nawet do 400 mg /100 g owoców.

Papryka czerwona – 144 mg/100 g

Papryka czerwona i zielona zawierają średnio od 125 do 200 mg witaminy C w 100 gramach świeżego produktu. Polecana jest również osobom z nadciśnieniem, ponieważ zapobiega chorobom układu krążenia.

Brukselka – od 65 do 145 mg/100 g

Brukselka to źródło nie tylko witaminy C, ale także witamin z grupy B oraz witaminy A, E i K. Dostarcza ona również organizmowi magnezu, żelaza, fosforu, a także sodu, wapnia, siarki, cynku i potasu. Zawarte w niej przeciwutleniacze działają przeciwnowotworowo i usuwają wolne rodniki z organizmu.

Truskawki – 66 mg/100 g

Także truskawki są owocem, które zawierają więcej witaminy C niż cytryna. Na dodatek posiadają m.in. witaminy z grupy B, witaminę A, E, PP oraz mikroelementy chroniące przed anemią (żelazo) i wzmacniające kości (wapń i fosfor).

Cytryny – 53 mg/100 g

Cytryna ma ok. 53 mg witaminy C na 100 gramów owocu. To oznacza, że ma mniej kwasu askorbinowego niż owoc dzikiej róży, truskawki, poziomki, szpinak, kalafior, kiwi czy grejpfrut. Ma natomiast więcej witaminy C niż pomarańcze, czerwona porzeczka, kapusta biała i czerwona, limonka i pomidory.