Dieta 5:2: Na czym polega?

Dieta odchudzająca, w trakcie której możemy jeść wszystko, a jedynym ograniczeniem jest czas, zyskuje ostatnio coraz więcej zwolenników. Dzięki takiemu sposobowi odżywiania nie musimy rezygnować z ulubionych produktów. Wystarczy tylko, że będziemy spożywać je w określonym czasie.

Jedną z takich metod jest dieta 5:2, która bywa też określana jako przerywana głodówka lub dieta Mosleya od nazwiska jej autora. Jest nim brytyjski lekarz i dziennikarz medyczny BBC dr Michael Mosley.

Reklama

Dieta 5:2 polega na tym, że przez 5 dni w tygodniu możemy zjadać dowolne produkty i nie musimy w żaden sposób ograniczać liczby spożywanych kalorii. Ważne jedynie, aby każdego dnia jeść regularnie 5 posiłków.

Reklama

Natomiast pozostałe 2 dni tygodnia są dniami postnymi. W każdy z nich możemy spożyć tylko określoną liczbę kalorii. W przypadku kobiet jest to 500 kcal, a w przypadku mężczyzn – 600 kcal. Wspomniane kalorie – według autora diety – najlepiej spożyć w ciągu dwóch posiłków, następujących co ok. 12 godzin. Ponadto 2 postne dni nie powinny przypadać po sobie. Powinien oddzielać je przynajmniej jeden dzień jedzenia zgodnego z naszym zapotrzebowaniem.

Posiłki w trakcie dni postnych powinny być proste i nisko przetworzone. Powinny też być złożone z produktów białkowych oraz o niskim indeksie glikemicznym, aby zmniejszyć uczucie głodu. Polecane są zwłaszcza warzywa, ryby morskie i drób.

Jak powstały założenia diety 5:2?

Michael Mosley, wspomniany autor diety, nie stworzył jej z myślą o odchudzaniu. Najpierw przerywaną głodówkę wypróbował na sobie. Chciał obniżyć zbyt wysoki poziom cukru i cholesterolu we krwi. Do zastosowania przerywanej głodówki u siebie skłoniły go wyniki badań naukowych, zgodnie z którymi taki rodzaj odżywiania miał wspomagać organizm w pozbywaniu się nadmiaru cholesterolu oraz zwiększyć jego wrażliwość na insulinę. Efekty zauważył już po trzech miesiącach. Jego wyniki cukru i cholesterolu unormowały się, a on dodatkowo schudł 8 kg. Dopiero po tych doświadczeniach opracował – wraz z dziennikarką Mimi Spencer – zasady wspomnianej diety 5:2.

Dieta 5:2: Zalety

Dieta 5:2 wydawać się może łatwa i niewymagająca. Przez 5 dni w tygodniu można jeść to, na co ma się ochotę i w ilości, jaka nam odpowiada. Jedynie 2 dni postu są trudniejsze. Kusząca wydaje się również sama skuteczność diety. Średnio w ciągu 10 tygodni stracić można 5 kg.

Dieta 5:2 – według jej autora – przyczynia się do oczyszczenia organizmu z toksyn i obkurczenia ścian żołądka. 2 postne dni sprawiać mają dodatkowo, że w pozostałe 5 dni będziemy automatycznie zjadać mniejsze porcje.

Wady diety 5:2

Warto podkreślić, że brak jest zgodności wśród ekspertów na temat tego, czy dieta ta jest w pełni bezpieczna i skuteczna. Nie jest z pewnością przeznaczona dla każdego. Niektórzy mogą mieć problem z dłuższym jej przestrzeganiem.

Dieta 5:2 posiada pewne wady. Może okazać się szkodliwa zwłaszcza dla osób, które mają złe nawyki żywieniowe. Dowolność w doborze produktów i brak ograniczeń ich spożywania aż przez 5 dni w tygodniu może prowadzić do jedzenia zbyt dużej ilości słodyczy czy fast foodów, a tym samym utrwalania złych przyzwyczajeń dietetycznych. Natomiast po zakończeniu tej diety szybko może pojawić się efekt jojo.

Dodatkowo według niektórych dietetyków szkodliwy dla organizmu może być też krótkotrwały post, który zalecany jest przez 2 pozostałe dni tygodnia. Może to – ich zdaniem – prowadzić do szkodliwego magazynowania większej ilości tkanki tłuszczowej. Długotrwałe i naprzemienne okresy głodówki i spożywania dużej liczby kalorii mogą prowadzić do rozregulowania pracy układu pokarmowego, a w konsekwencji do zaburzeń metabolizmu.

Dieta 5:2 nie jest wskazana dla wszystkich. Szczególnie nie powinny jej stosować osoby chorujące na cukrzycę oraz zaburzenia odżywiania.

Jeśli rozważasz rozpoczęcie dowolnej diety, najlepiej najpierw poradzić się lekarza lub dietetyka.