Witamina D pełni wiele kluczowych funkcji w organizmie, a jej odpowiedni poziom jest niezbędny dla utrzymania zdrowia. Jakie korzyści daje witamina D? Witamina D odpowiada m.in. za zdrowie kości i zębów, ponieważ pomaga organizmowi wchłaniać wapń, wspomaga także funkcjonowanie układu odpornościowego pomagając w obronie organizmu przed infekcjami. Jest też ważna dla funkcjonowania mięśni.

Ponadto, istnieją badania sugerujące, że odpowiedni poziom witaminy D może zmniejszać ryzyko wystąpienia niektórych chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca typu 2 i niektóre nowotwory. Witamina ta może mieć także wpływ na zdrowie psychiczne oraz samopoczucie. Jej niedobór związany jest z wyższym ryzykiem wystąpienia depresji i innych zaburzeń nastroju.

Choć naturalnym źródłem witaminy D jest ekspozycja na promienie słoneczne można ją też znaleźć w niektórych produktach, takich jak tłuste ryby, wątróbka, ser, żółtka jaj i produkty wzbogacone (np. mleko, soki, płatki śniadaniowe). Witaminę D można również suplementować, zwłaszcza w miesiącach zimowych, kiedy ekspozycja na słońce jest ograniczona.

Zdarza się jednak, że pomimo suplementacji poziom witaminy D w organizmie nie wzrasta. Jakie mogą być tego przyczyny?

Co utrudnia wchłanianie witaminy D?

Przyswajanie witaminy D może być zakłócane przez wiele czynników. Wśród nich są m.in.:

Przyjmowane leki

Niektóre leki wpływają na upośledzone wchłanianie witaminy D. Należą do nich m.in.: środki zobojętniające kwas solny, leki obniżające cholesterol, takie jak cholestyramina i kolestypol karotenoidy, ketokonazol, a także środki przeczyszczające, neomycyna, orlistat, olej parafinowy oraz leki stosowane przy chemioterapii.

Nadwaga

W odpowiednim wchłanianiu witaminy D przeszkodą może być również nadmierna masa ciała. Nadwaga i otyłość wiążą się bowiem z podwyższoną ilością tkanki tłuszczowej, która pochłania witaminę D i blokuje jej działanie.

Niedobór magnezu

Innym popularnym błędem popełnianym przy suplementacji witaminy D jest dopuszczanie do niedoborów magnezu. Tymczasem to właśnie magnez stanowi kluczowe spoiwo przekształcające witaminę D do aktywnej formy.

Nadmiar witaminy A i E

Zmniejszone wchłanianie witaminy D może być też spowodowane nadmiarem witaminy A i E w organizmie. Witaminy te mają bowiem podobny mechanizm wchłaniania. To sprawia, że dostarczanie ich organizmowi w dużych ilościach uniemożliwia ich pełne wykorzystanie. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku mowa jest o wysokich dawkach witamin.

Starzenie się

Z wiekiem organizm traci zdolność do efektywnego wchłaniania witaminy D, co może wymagać większych dawek suplementów