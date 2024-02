Pandemia sprawiła, że przestawiliśmy się na zdalny tryb pracy. Z domu do tej pory pracuje wielu pracowników. To sprawa, że dłużej siedzimy, rzadziej się ruszamy, a to może mieć fatalne skutki dla naszego zdrowia. Badania wykazują, że siedzący tryb życia zwiększa ryzyko wielu chorób, a także ryzyko przedwczesnej śmieci.