Przełom w pomiarze ciśnienia krwi

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Exeter opracował nową metodę interpretacji pomiarów ciśnienia krwi wykonywanych na kostce. To rozwiązanie może zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami, u których z różnych powodów nie da się zmierzyć ciśnienia w ramieniu.

Analizując dane ponad 33 tysięcy uczestników, badacze stworzyli algorytm i kalkulator online, które pozwalają precyzyjnie przeliczyć wyniki z kostki na odpowiadające im wartości ramienne. Dzięki temu można uniknąć błędnych diagnoz i niewłaściwego leczenia.

Dlaczego dokładność pomiaru ma znaczenie

Nadciśnienie tętnicze dotyczy ponad miliarda osób na świecie i jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób serca, udaru mózgu i niewydolności nerek. Dokładne pomiary ciśnienia są kluczowe dla skutecznej diagnozy i terapii.

Zwykle ciśnienie mierzy się na ramieniu, jednak nie jest to możliwe u wszystkich pacjentów — na przykład u osób po amputacji, z niepełnosprawnością lub po udarze. W takich przypadkach stosuje się pomiary na kostce, które są z reguły wyższe niż te z ramienia. Ponieważ standardy leczenia opierają się na danych z pomiarów ramiennych, różnice te mogą prowadzić do błędnych diagnoz.

Dokładniejsze pomiary i mniej błędnych diagnoz

Profesor Chris Clark, kierujący badaniami, podkreśla, że nowa metoda zwiększa dokładność pomiarów nawet u 2% pacjentów więcej.

– To może wydawać się niewiele, ale przy tak powszechnym problemie jak nadciśnienie oznacza to setki unikniętych błędnych diagnoz rocznie. W samej Anglii może to być nawet 750 przypadków mniej – wyjaśnia naukowiec.

Zespół badawczy wykorzystał dane od 33 710 osób z wielu krajów, analizując zależność między ciśnieniem w ramieniu i w kostce oraz opracowując równanie predykcyjne, które pozwala precyzyjnie przeliczać wyniki.

To znaczący krok w stronę bardziej spersonalizowanej i dostępnej diagnostyki, zwłaszcza dla osób wykluczonych z tradycyjnych badań. Szacuje się, że w samej Wielkiej Brytanii żyje ok. 10 000 osób z amputacją kończyny górnej, a 75% spośród 1,3 mln osób po udarze ma problemy z ruchomością rąk, co utrudnia klasyczne pomiary.

Nowe odkrycie spotkało się z uznaniem organizacji zdrowotnych.

Juliet Bouverie OBE, dyrektor generalna Stroke Association, podkreśla:

– W Wielkiej Brytanii co pięć minut ktoś doznaje udaru, a wysokie ciśnienie krwi odpowiada za połowę z nich. Dzięki tej metodzie osoby po udarze, które nie mogą zmierzyć ciśnienia w ręce, zyskają dokładniejsze wyniki i większy spokój ducha.

Z kolei profesor Kevin Munro, dyrektor programu Research for Patient Benefit NIHR, zaznacza:

– To genialne rozwiązanie ważnego problemu. Monitorowanie ciśnienia to podstawowy element profilaktyki zdrowotnej, a ta innowacja pozwoli diagnozować i leczyć nadciśnienie skuteczniej niż dotąd.

Kalkulator dostępny dla wszystkich

Rezultatem badań jest również internetowy kalkulator ABLE-BP, który umożliwia szybkie przeliczenie wyniku pomiaru z kostki na odpowiednik ramienny. Narzędzie jest dostępne bezpłatnie pod adresem:

https://ablebp.research.exeter.ac.uk/