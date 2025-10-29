Nie licz kroków – spaceruj mądrze

Popularne zalecenie, by robić 10 000 kroków dziennie, okazuje się nie być konieczne. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Sydney i Universidad Europea w Hiszpanii odkrył, że jakość i ciągłość ruchu są ważniejsze niż jego ilość.

Reklama

Osoby, które wykonywały mniej niż 8000 kroków dziennie, ale chodziły w jednym lub dwóch dłuższych odcinkach, miały znacznie niższe ryzyko zawałów serca, udarów i zgonów niż te, które rozkładały kroki na wiele krótkich spacerów w ciągu dnia.

Dłuższy spacer, zdrowsze serce

Badacze zauważyli, że osoby spacerujące przez 10–15 minut bez przerw miały nawet o dwie trzecie mniejsze ryzyko chorób serca w porównaniu z tymi, które chodziły tylko krótkimi odcinkami po 3–5 minut.

Nawet przy tej samej liczbie kroków, dłuższe i spokojne spacery przynoszą większe korzyści zdrowotne niż liczne krótkie przechadzki.

Wyniki badania, opublikowane w czasopiśmie Annals of Internal Medicine, pokazują, że nawet niewielkie zmiany w sposobie chodzenia mogą znacząco poprawić zdrowie osób o niskiej aktywności fizycznej.

Co wykazało badanie?

Reklama

W badaniu wzięło udział 33 560 dorosłych w wieku od 40 do 79 lat, którzy zazwyczaj robili mniej niż 8000 kroków dziennie i nie mieli chorób serca ani nowotworów. Przez tydzień nosili specjalne opaski monitorujące, które rejestrowały zarówno liczbę kroków, jak i sposób ich rozłożenia w ciągu dnia.

Naukowcy obserwowali ich zdrowie przez około osiem lat i zauważyli wyraźne różnice:

osoby chodzące 10–15 minut dziennie miały tylko 4% ryzyko wystąpienia choroby serca lub udaru, w porównaniu z 13% u tych, którzy chodzili tylko przez 5 minut,

u najmniej aktywnych (do 5000 kroków dziennie) ryzyko spadło z 15% do 7%,

ryzyko zgonu w tej grupie zmniejszyło się z 5% do mniej niż 1%, jeśli uczestnicy spacerowali dłużej.

Dlaczego sposób chodzenia ma znaczenie

Według prof. Emmanuela Stamatakisa, dyrektora Mackenzie Wearables Research Hub na Uniwersytecie w Sydney, większość ludzi skupia się wyłącznie na liczbie kroków, zapominając o tym, jak te kroki są wykonywane.

„To badanie pokazuje, że nawet osoby bardzo mało aktywne mogą poprawić zdrowie serca, jeśli będą chodzić dłużej jednorazowo – najlepiej przez 10–15 minut, gdy tylko mogą,” – podkreśla profesor.

Małe zmiany, wielkie efekty

Współautor badania, dr Borja del Pozo z Universidad Europea, dodaje:

„Nasze badania pokazują, że proste zmiany mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie. Jeśli masz siedzący tryb życia, spróbuj codziennie znaleźć chwilę na jeden lub dwa dłuższe spacery. Tak niewiele potrzeba, by poprawić kondycję serca.”

Dr Matthew Ahmadi, współautor z Uniwersytetu w Sydney, zaznacza, że nie trzeba dążyć do magicznej liczby 10 000 kroków. Wystarczy jeden lub dwa dłuższe spacery dziennie, by zauważyć różnicę.

Wystarczy 15 minut dziennie

Badanie jasno pokazuje: nawet jeśli chodzisz niewiele, sposób, w jaki to robisz, ma kluczowe znaczenie. Dłuższe, spokojne spacery – szczególnie w umiarkowanym tempie – mogą znacząco obniżyć ryzyko chorób serca, udaru i przedwczesnej śmierci.

Nie chodzi więc o ilość kroków, lecz o rytuał ruchu. Wystarczy 15 minut dziennie, by twoje serce naprawdę to poczuło.

Źródło: University of Sydney