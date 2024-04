Trzy czwarte pracowników stresuje się w pracy

Jak wynika z badania Huawei CBG Polska, ponad dwie trzecie (72 proc.) pracowników twierdzi, że odczuwa stres związany z pracą każdego tygodnia, a jedna piąta (19 proc.) doświadcza stresu związanego z pracą codziennie. 33 proc. pracowników odczuwa zawodowy stres 2-3 razy w tygodniu.

Aż 20 proc. badanych przyznaje, że nie potrafi przetrwać tygodnia bez choćby jednego trudnego dnia.

38 proc. ankietowanych pracowników przyznało, że odczuwa stres związany ze swoją pracą od ponad pół roku, 23 proc. wskazało, wskazuje, że problemy te utrzymują się od kilku miesięcy, a kolejne 8 proc., że krócej niż miesiąc. 31 proc. badanych nie było w stanie określić, od jak dawna czuje tę presję.

Stres ciągle obecny w naszym życiu odbija się na zdrowiu. Skutkiem mogą być bezsenność, obniżona odporność, problemy z sercem czy migreny. Długotrwały stres wpływa negatywnie na nasze samopoczucie, prowadzi do obniżenia nastroju, ciągłego zmęczenia, bezsenności, osłabienia produktywności czy też wypalenia zawodowego.

Coraz więcej zwolnień z powodów psychicznych

Stres w pracy przekłada się na liczbę nieobecności. W lutym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił dane, z których wynika, że w 2023 r. lekarze w całym kraju wystawili 1 mln 409 tys. zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 26 mln dni absencji chorobowej. Dla porównania - rok wcześniej wystawiono 1,3 mln takich zwolnień na 23,8 mln dni absencji chorobowej.

Do tej grupy chorobowej zaliczana jest m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, reakcje na ciężki stres.

Lekarze najwięcej zwolnień z powodu chorób składających się na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, wystawili w październiku, marcu, wrześniu i listopadzie. Najmniej w lutym. To był jedyny miesiąc, w którym wystawiono poniżej 110 tys. orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy w tej grupie chorobowej.

– Dane ZUS świadczą o tym, że depresja oraz inne zaburzenia i choroby związane ze sferą psychiki są coraz częstszą przyczyną absencji chorobowych. Świadczy to o narastającym problemie społecznym, który ma również konkretny wymiar ekonomiczny oraz wpływ na rynek pracy. Pandemia COVID-19 mogła być jednym z czynników, który przyczynił się do tej sytuacji – komentował te dane Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, członek Rady Nadzorczej ZUS, dla serwisu Monday News.

Jak sobie radzić ze stresem po pracy?

Jednym ze sposobów, aby zniwelować stres, jest aktywność fizyczna. Wspominał o tym m.in. Wojciech Eichelberger w rozmowie ze "Zwierciadłem".

– Aby odreagować stres, musimy podjąć jakieś fizyczne działanie. I nie są to umizgi ani dobre rady pana od WF-u, instruktora aikido czy pływania, który chce nam wcisnąć karnet na halę sportową lub pływalnię. Fizyczne odreagowanie stresowej mobilizacji to warunek pozostania przy zdrowych zmysłach - mówił psycholog i psychoterapeuta.

– Tym, którzy pracują we "frontowych" warunkach, zalecam każdego wieczoru poświęcić 20–40 minut na ulubioną formę ruchu. Ważne, by podnosił tętno do podwójnej średniej wartości spoczynkowej – czyli około 120 uderzeń na minutę. (Nie wolno przekraczać tej granicy, zanim nie zdobędzie się dobrej kondycji i jeśli ma się kłopoty z układem krążenia). Wystarczy szybki spacer, trucht, taniec, pływanie. Ważne, aby tętno utrzymać na tym poziomie przez minimum 20 minut. Wtedy energia powstała w korporacyjnych bojach zostanie odreagowana i wyrzucimy adrenalinę i inne hormony stresowe z krwi. Wydzielą się też endorfiny nazywane hormonami szczęścia. To wszystko sprawi, że wrócimy do domu odtruci, odprężeni, z głową uwolnioną od gonitwy myśli, otwarci na kontakt z tymi, którzy tam na nas czekają – i gotowi na regenerujący sen - wyjaśniał.

Paradoksalnie, dobrym sposobem na stres jest też przeciwieństwo aktywności, czyli wydajny odpoczynek.

– Bez przerwy myślimy o pracy, bo odwykliśmy od odpoczynku, a odwykliśmy od niego, bo ciągle pracujemy. Czas to zmienić! W dzisiejszych czasach odpoczynek jest sztuką, która wymaga pewnego wysiłku. Przede wszystkim nie da się odpocząć, będąc stale online, sprawdzając co chwilę służbową komórkę albo skrzynkę pocztową. A brak wypoczynku przekłada się z kolei na naszą mniejszą odporność na stres – mówiła Izabela Kielczyk, psycholog biznesu.

O czym jeszcze wspominają specjaliści? Aby skutecznie radzić sobie ze stresem:

wysypiaj się,

znajdź hobby i się w nim realizuj,

czytaj, zdobywaj wiedzę, ucz się języków,

skorzystaj z technik relaksacyjnych, może to być słuchanie muzyki, medytacja, joga, ćwiczenia oddechowe,

spotykaj się bliskimi i przyjaciółmi,

zadbaj o odpowiednią dietę, skorzystaj z dobrodziejstw ziół i suplementów.

Oraz, co bardzo ważne, zawsze dobrym sposobem jest zwrócenie się o pomoc do specjalisty, lekarza lub psychoterapeuty.