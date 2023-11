Jesteś osobą, która dba o zdrowy styl życia? Jeśli tak, z pewnością znasz zasadę 10 tys. kroków dziennie. Badania jednak pokazały, że o serce i kondycję można dbać dzięki zaskakującej i zdecydowanie łatwiejszej metodzie. O czym mowa? Wyjaśniamy!

Wybierz schody zamiast windy. Naukowcy mają ciekawe wnioski

Najnowsze badania pokazały, że monitorowanie liczby kroków za pomocą aplikacji w telefonie albo smartwatcha może odejść do lamusa. Okazało się, że te zalecenia zdrowotne można zastąpić pokonaniem około 50 schodów, co jest równoznaczne z wejściem na 5. piętro.

Takie wnioski zostały opublikowane w czasopiśmie Atherosclerosis. Według nich, wspinaczka między piętrami może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (m.in. miażdżycy, udaru i choroby niedokrwiennej serca), które są najczęstszą przyczyną zgonów na całym świecie. Dodatkowo w badaniu wykazano, że wystarczy w ciągu dnia pokonać zaledwie 5 schodków, aby wspomniane ryzyko wystąpienia chorób spadło o 20 proc.

Wybierz schody zamiast windy. Unikniesz w ten sposób chorób

Jeden z autorów badania – Dr. Lu Qi, który jest profesorem Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine – podkreślił, że krótkie, ale dosyć intensywne aktywności, są dobrym sposobem, aby poprawić krążenie, a także wyniki lipidogramu. Twórcy uważają, że opublikowane przez nich wyniki mogą w przyszłości zmienić podejście do aktywności fizycznej.

W badaniu wzięli udział mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Uczestnicy, którzy wchodzili po schodach od jednego do pięciu pięter dziennie, byli o 3 proc. mniej narażeni na ryzyko wystąpienia miażdżycy w porównaniu z tymi, którzy nie używali schodów. U tych, którzy wchodzili po stopniach co najmniej 6 razy dziennie, ryzyko spadło o 16 proc.

Zalet wchodzenia po schodach jest znacznie więcej. Można poprawić swoją kondycję, ukrwienie całego ciała, obniżyć ciśnienie krwi i wzmocnić mięśnie nóg. Z pewnością to doskonały sposób, aby małymi krokami zadbać również o sylwetkę i szybciej spalić nadprogramowe kalorie.