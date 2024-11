Kawa to naturalny zastrzyk energii, dzięki zawartej w niej kofeinie. To także istna tarcza antyoksydacyjna, ponieważ zawiera cenne przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki. Kawa to także sprzymierzeniec w walce z chorobami, ponieważ - jak wskazują badania - może obniżać ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer i Parkinson. Kawa zawiera też cenne minerały, m.in. magnez, wapń, fosfor i potas, a także sód, żelazo i cynk.

Odpowiednio dawkowana może również poprawiać pracę serca i wspierać zdrowie wątroby. Wreszcie, kawa poprawia metabolizm. Kofeina wspomaga spalanie tłuszczu i mobilizuje organizm do większej aktywności fizycznej. Picie kawy też dla wielu osób ważny rytuał - chwila relaksu i moment przyjemności w trakcie dnia.

Kawa może jednak stracić swoje cenne właściwości zdrowotne gdy dodamy do niej niewłaściwe składniki. Choć sama w sobie może być prawdziwą bombą zdrowotną, to nieodpowiednie dodatki mogą zamienić filiżankę kawy w bombę kaloryczną lub wręcz w coś szkodliwego. Jaka kawa jest najgorsza dla zdrowia? Jaka kawa jest niezdrowa i jakiej warto unikać?

Ta kawa jest najgorsza

Wiele osób dodaje do kawy m.in. mleko krowie, cukier, śmietankę czy sztuczne syropy smakowe. Tymczasem składniki te mogą przyczyniać się do pogorszenia naszego metabolizmu czy nawet… samopoczucia podnosząc poziom cukru we krwi i niedługo potem powodując senność. Oto najgorsze dodatki do kawy: