Jaki smak lodów lubisz najbardziej? Odpowiedź wskazuje twój charakter

Co wybór smaku lodów mówi o naszej osobowości? Okazuje się, że bardzo wiele. Przynajmniej jeśli wierzyć teorii, naukowca z Chicago, dr Alana R. Hirscha, psychiatry i neurologa, założyciela Smell and Taste Research and Treatment Foundation, która zajmuje się badaniami smaku i węchu. Według teorii lekarza, to jaki smak lodów najchętniej wybieramy, pokazuje prawdę o nas. Dr Hirsch przeprowadził szereg badań naukowych, z których wynika, że ulubiony smak lodów zdradza naszą osobowość. - Nasz sposób odczuwania smaków jest zapisany w DNA. To, jakie smaki wybieramy najczęściej, zdradza nasze myśli i uczucia - twierdzi lekarz.

Co ciekawe, naukowiec zauważył również, że to, jaki smak zimnego deseru preferujemy, zwykle kształtuje się już w dzieciństwie i pozostaje z nami przez całe życie. A zatem, jaki charakter mają osoby, które lubią lody waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe, na podstawie wyników badań lekarza z Chicago?

Smak lodów a typ osobowości. Neurolog tłumaczy zależność

Osoby, które lubią lody waniliowe, cechuje empatia, wrażliwość i serdeczność. Częściej kierują się w życiu intuicją niż rozsądkiem, przez co bywają odbierane jako impulsywne. Są też idealistami, a to, że życie nie jest idealne, nierzadko powoduje u nich frustrację.

Osoby, które lubią lody czekoladowe, są ekstrawertyczne, impulsywne i nieco szalone. Mają skłonność do przesadzania i dramatyzowania. Cechuje je niezwykły urok i wdzięk osobisty, przez co łatwo nawiązują relacje interpersonalne.

Osoby, które lubią lody kawowe, są optymistyczne i radosne. Żyją chwilą obecną, nie przejmują się przeszłością i nie martwią o przyszłość. Często oddają się jakiejś pasji, którą może być wykonywana przez nich praca.

Osoby, które lubią lody truskawkowe, są lojalne, introwertyczne, a wręcz nieśmiałe. Potrzebują sporo czasu, by podjąć jakąkolwiek decyzję. W związkach są wierne, lojalne i tolerancyjne.

Osoby, które lubią sorbety, są pesymistyczne. Mają naturę analityków, są zdecydowane i konsekwentne w działaniu.